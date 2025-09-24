Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

COP 30 impulsiona gastronomia do Pará e atrai investimentos no setor

Evento internacional amplia visibilidade da culinária amazônica e movimenta mercado de restaurantes no estado

O Liberal
fonte

Restaurante vai abrir duas novas unidades no Pará ()

A realização da COP 30, prevista para novembro de 2025 em Belém, já começa a refletir em diferentes setores da economia paraense. Além das pautas ambientais, o evento internacional também movimenta o turismo e a gastronomia amazônica, que ganha protagonismo como um dos atrativos da região para os milhares de visitantes esperados.

Empresários do setor veem na conferência uma oportunidade de ampliar investimentos e consolidar o Pará como polo gastronômico. A expectativa é de que o fluxo de turistas gere impactos diretos e indiretos na cadeia de bares e restaurantes.

Novas unidades e geração de empregos

De olho nesse cenário, o Grupo Egenho com mais de 15 anos de atuação no ramo de alimentação anunciou a expansão de suas operações no estado, com duas novas unidades: uma em Belém, no Shopping Pátio Belém, e outra em Marabá, no sudeste paraense.

As inaugurações devem acontecer em outubro de 2025 e abril de 2026, respectivamente, com previsão de geração de cerca de 80 empregos diretos, além de estimular a economia local com postos indiretos.

VEJA MAIS

image Camarão Carimbó: saiba como fazer o famoso prato do 'Engenho Dedé'
Aprenda a fazer essa delícia que mistura o doce do abacaxi com camarão e quatro queijos; um prato para comer 'dançando'

COP 30 como alavanca para o turismo e a economia

Para representantes do setor, a COP 30 não será apenas um evento pontual, mas um marco para transformar a imagem do Pará e da Amazônia no cenário internacional. A visibilidade tende a consolidar fluxos contínuos de turismo e negócios nos próximos anos.

“O visitante vai buscar segurança, cultura, gastronomia, história, acesso e produtos locais. Se tiver boas experiências, esse movimento não termina com o evento, mas se projeta no futuro”, avalia Rogério Perfiz, diretor do grupo Engenho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

e-commerce

Por que encomendas demoram a chegar no Pará? Entenda

Novas estratégias logísticas estão sendo adotadas para reduzir atrasos nas entregas no Norte

24.09.25 18h59

DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS

Haddad diz que Receita alcançará os 'verdadeiros ladrões da nação'

O Fisco estima que esses empresas irregulares devam R$ 100 bilhões

24.09.25 17h16

MEIO AMBIENTE

Acordo entre Brasil e Califórnia viabiliza ações climáticas nos EUA

Marina Silva e governador Gavin Newson firmaram parceria em Nova York

24.09.25 17h10

Economia

COP 30 impulsiona gastronomia do Pará e atrai investimentos no setor

Evento internacional amplia visibilidade da culinária amazônica e movimenta mercado de restaurantes no estado

24.09.25 16h46

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Competitividade: Breves Moju e Itaituba são as três últimas cidades em ranking brasileiro

Estudo avalia a qualidade da administração pública de cidades acima de 80 mil habitantes

17.09.25 6h30

Economia

Construtora estreia em Belém com lançamento de 720 unidades na Mário Covas

Evento de apresentação do empreendimento movimentou o mercado imobiliário na noite desta quarta-feira (17) em Belém

17.09.25 22h00

polêmica

Deputado do Amazonas contrário à Zona Franca da Bioeconomia de Belém pede relatoria do projeto

Proposta para criar uma zona franca na capital paraense avançou na Câmara, após aprovação pela Comissão de Desenvolvimento Econômico

19.09.25 19h54

OBRAS PARALISADAS

Pará tem 24,4% de obras de transporte paralisadas com R$ 600 milhões de recursos federais investidos

Quase 900 obras estão paradas no estado, sendo 20 apenas no setor de transporte, que já consumiram R$ 600 milhões em recursos federais; conforme setores produtivos, impacto afeta mobilidade, economia e atratividade para novos investimentos.

21.09.25 8h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda