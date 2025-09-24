COP 30 impulsiona gastronomia do Pará e atrai investimentos no setor

A realização da COP 30, prevista para novembro de 2025 em Belém, já começa a refletir em diferentes setores da economia paraense. Além das pautas ambientais, o evento internacional também movimenta o turismo e a gastronomia amazônica, que ganha protagonismo como um dos atrativos da região para os milhares de visitantes esperados.

Empresários do setor veem na conferência uma oportunidade de ampliar investimentos e consolidar o Pará como polo gastronômico. A expectativa é de que o fluxo de turistas gere impactos diretos e indiretos na cadeia de bares e restaurantes.

Novas unidades e geração de empregos

De olho nesse cenário, o Grupo Egenho com mais de 15 anos de atuação no ramo de alimentação anunciou a expansão de suas operações no estado, com duas novas unidades: uma em Belém, no Shopping Pátio Belém, e outra em Marabá, no sudeste paraense.

As inaugurações devem acontecer em outubro de 2025 e abril de 2026, respectivamente, com previsão de geração de cerca de 80 empregos diretos, além de estimular a economia local com postos indiretos.

COP 30 como alavanca para o turismo e a economia

Para representantes do setor, a COP 30 não será apenas um evento pontual, mas um marco para transformar a imagem do Pará e da Amazônia no cenário internacional. A visibilidade tende a consolidar fluxos contínuos de turismo e negócios nos próximos anos.

“O visitante vai buscar segurança, cultura, gastronomia, história, acesso e produtos locais. Se tiver boas experiências, esse movimento não termina com o evento, mas se projeta no futuro”, avalia Rogério Perfiz, diretor do grupo Engenho.