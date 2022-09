Cooperativa cria plataforma de cursos gratuitos

O público interessado em investir na aprendizagem e no crescimento pessoal e profissional conta agora com uma nova ferramenta online e gratuita. Por meio da plataforma Sicredi na Comunidade, a população pode ter acesso a cursos nas áreas de Gestão do Tempo, Social Media Data Analytics, Liderança 5.0, Gestão Ágil de Projetos, UX - User Experience e outros.

A iniciativa é do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), que busca com o projeto colocar em prática dois princípios do cooperativismo: a educação, formação e informação; e o interesse pela comunidade. “Essa iniciativa mostra o comprometimento de nossa instituição em desenvolver pessoas. O caminho para uma relação saudável com o dinheiro e para uma economia local com empreendedores e negócios fortes, tem como pilar a educação”, afirma Wilson Machado, presidente do Conselho de Administração da Sicredi Norte, que tem sede em Belém.

Uma das características da plataforma é a oferta de aulas em um ambiente digital, o que permite que o usuário possa acessar os conteúdos quando e onde quiser. Além disso, todas as formações oferecem certificado de conclusão, servindo como diferenciais para o currículo e para a habilitação profissional dos alunos.

Para ter acesso aos cursos, é necessário criar um cadastro no site. Ao ingressar no ambiente virtual, o usuário encontra os cursos organizados dentro de cinco propostas temáticas. São elas: “Cooperativismo na prática”, “Para uma vida financeira mais sustentável”, “Educação para transformar o mundo”, “Para você e para seu negócio” e “Para um mundo melhor”.

“A plataforma também conta com cursos sobre educação financeira e cultura cooperativista, que além de ajudar as pessoas a desenvolver habilidades técnicas, contribui para uma vida mais estável e uma sociedade mais próspera”, enfatiza Wilson Machado.

Serviço: Acesse o Sicredi na Comunidade pelo site.