Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Convivência entre gerações desafia empresas e exige equilíbrio entre experiência e inovação

Especialista explica como empresas podem transformar as diferenças entre gerações em vantagem competitiva e destaca que respeito, desenvolvimento humano e adaptação às mudanças são essenciais para reter talentos e fortalecer as equipes

Fabyo Cruz

Empresas de todos os portes convivem, cada vez mais, com profissionais de diferentes gerações dividindo o mesmo ambiente de trabalho. Da experiência dos trabalhadores mais maduros à familiaridade dos mais jovens com a tecnologia, o desafio das organizações é transformar essas diferenças em uma vantagem competitiva. Especialistas defendem que o equilíbrio entre conhecimento, inovação e respeito é o caminho para equipes mais produtivas e saudáveis.

Segundo a pesquisadora e consultora empresarial Silvia Pires, atualmente convivem nas empresas profissionais de diferentes gerações, como os Baby Boomers, a geração X, os Millennials (geração Y) e a geração Z, cada uma com características, expectativas e formas distintas de enxergar o trabalho.

VEJA MAIS

image Geração Z busca relações autênticas e sem pressão, aponta pesquisa
Levantamento mostra que jovens valorizam conexão emocional, confiança e respeito aos próprios limites na construção de vínculos afetivos

image Geração Z mantém hábito de consumir no comércio de rua de Belém
Consumidores preferem o varejo de rua pela praticidade de avaliar a qualidade e evitar a espera de entregas virtuais

Para ela, o principal desafio das empresas é promover a integração entre esses perfis. “As pessoas mais experientes carregam conhecimento acumulado ao longo da carreira, enquanto os mais jovens têm facilidade com a tecnologia, rapidez para aprender e uma visão mais voltada para a inovação. Quando existe respeito entre as gerações, todos ganham”, afirma.

Silvia destaca que os conflitos mais comuns não estão relacionados à idade em si, mas ao comportamento humano. Segundo ela, dificuldades de comunicação, resistência às diferenças e falta de autoconhecimento estão entre os fatores que mais comprometem as relações dentro das organizações.

image Silvia Pires: "Sem autoconhecimento, fica mais difícil compreender o outro e construir relações saudáveis" (Hamilton Braga / Especial para O Liberal)

“Hoje, o maior desafio das empresas continua sendo lidar com pessoas. A capacidade técnica é importante, mas o comportamento faz toda a diferença. Sem autoconhecimento, fica mais difícil compreender o outro e construir relações saudáveis no ambiente de trabalho”, explica.

A especialista ressalta que as empresas devem conhecer o perfil de seus colaboradores para desenvolver políticas de gestão mais eficientes. Estudos internos de clima organizacional ajudam a identificar diferenças relacionadas à idade, gênero, diversidade e inclusão, permitindo a criação de estratégias voltadas para cada realidade.

Ela observa que a geração Z, por exemplo, busca mais do que remuneração. Questões como saúde mental, propósito, oportunidades de crescimento, autonomia e qualidade de vida têm peso significativo na decisão de permanecer ou não em uma empresa.

“Essa geração valoriza ambientes que respeitem seu bem-estar e ofereçam perspectivas de desenvolvimento. O plano de carreira, o aprendizado contínuo e a valorização profissional são fatores que influenciam diretamente na retenção desses talentos”, afirma.

Outro fenômeno destacado por Silvia é a mudança no perfil dos profissionais acima dos 50 anos. Com o aumento da expectativa de vida e os avanços da ciência e da tecnologia, trabalhadores mais maduros permanecem ativos por mais tempo e continuam investindo em capacitação.

Ela acredita que a adaptação constante é uma das principais competências exigidas pelo mercado atual. “Vivemos em um mundo de transformações rápidas. Quem desenvolve adaptabilidade sofre menos diante das mudanças e consegue acompanhar as novas demandas do mercado”, observa.

Critividade humana se destaca em mundo com IA

Apesar da crescente presença da tecnologia e da inteligência artificial, Silvia ressalta que a criatividade continua sendo uma característica essencialmente humana. Segundo ela, empresas de grande porte investem cada vez mais em programas de inovação e desenvolvimento justamente para estimular ideias e soluções criativas entre seus colaboradores.

Ao mesmo tempo, ela alerta que a tecnologia, sozinha, não substitui a experiência. Em alguns casos, organizações que apostaram apenas em equipes muito jovens precisaram rever suas estratégias ao perceber a importância da maturidade na tomada de decisões.

Para a pesquisadora, o futuro das empresas passa pelo investimento contínuo em pessoas. Ela defende que líderes e executivos também precisam desenvolver competências comportamentais, além do conhecimento técnico.

“O papel da liderança é criar um ambiente de aprendizado, incentivar o desenvolvimento das pessoas e valorizar o potencial de cada colaborador. Quando a empresa investe no crescimento dos profissionais, fortalece sua cultura, aumenta a motivação das equipes e constrói uma organização mais sustentável”, conclui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

convivência entre gerações

desafio nas empresas

trabalho
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

MUDANÇA

Governo do Pará altera expediente de órgãos em julho; veja horário de funcionamento

Decreto define horário reduzido nas sextas-feiras de julho e exige compensação de horas

06.07.26 10h23

MERCADO DE TRABALHO

Convivência entre gerações desafia empresas e exige equilíbrio entre experiência e inovação

Especialista explica como empresas podem transformar as diferenças entre gerações em vantagem competitiva e destaca que respeito, desenvolvimento humano e adaptação às mudanças são essenciais para reter talentos e fortalecer as equipes

06.07.26 9h30

CONCURSOS DE SAÚDE

Brasil tem 4,6 mil vagas previstas com salário de até R$ 7 mil em 12 concursos de saúde

Seleções contemplam oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior em diferentes estados; salários chegam a quase R$ 8 mil, conforme os editais mais recentes

06.07.26 7h00

FUTURO DA ENERGIA

Mesmo com avanço das energias renováveis, petróleo seguirá como principal fonte de energia no futuro

Razão pela qual as discussões do Amazon Energy trataram da necessidade de acelerar a exploração de novas reservas para servir de impulsionamento a novas fontes de energias renováveis no nosso estado

05.07.26 7h30

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Inteligência Artificial

Belém terá primeiro data center de Inteligência Artificial da Amazônia em 2027; saiba mais

Empreendimento terá energia 100% renovável e poderá ampliar sua capacidade de 7,5 MW para até 100 MW

30.06.26 10h51

DINHEIRO NOS ÔNIBUS

Fim do dinheiro nos ônibus? Passageiros de Belém divergem sobre modelo adotado no Rio de Janeiro

Enquanto parte dos usuários vê vantagens na digitalização dos pagamentos, outros defendem a manutenção do dinheiro em espécie e apontam desafios de infraestrutura e inclusão financeira na capital paraense

02.07.26 9h00

Economia

Pesquisa mostra como e onde paraense quer gastar seu dinheiro na férias de julho

Diagnóstico da Fecomércio Pará orienta o mercado e dá um panorama do comportamento do consumidor 

29.06.26 19h42

Seguro-defeso

Governo libera R$ 874,5 milhões de valores atrasados do seguro-defeso

Pará tem o segundo maior nº de pescadores no país, e o primeiro lote do passivo será pago em 7 de julho

24.06.26 18h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda