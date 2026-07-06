Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right Concurso e Emprego chevron right

Brasil tem 4,6 mil vagas previstas com salário de até R$ 7 mil em 12 concursos de saúde

Seleções contemplam oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior em diferentes estados; salários chegam a quase R$ 8 mil, conforme os editais mais recentes

Jéssica Nascimento
fonte

Um dos maiores concursos previstos é o da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (Sesa AP), que terá o Instituto AOCP como banca organizadora. (Reprodução/ Freepik)

Os concursos públicos na área da saúde seguem entre os mais aguardados do país. Atualmente, diversos órgãos e instituições já definiram as bancas organizadoras de seus próximos certames, etapa que antecede a publicação dos editais. Juntas, as seleções somam milhares de vagas previstas para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com remunerações que podem chegar a R$ 7.900,60, conforme os últimos editais.

As oportunidades estão distribuídas em secretarias estaduais e municipais de saúde, hospitais públicos e fundações de saúde. Há vagas para cargos técnicos, administrativos e assistenciais, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, psicólogos, assistentes sociais e outras especialidades.

Destaques entre os concursos previstos

Um dos maiores concursos previstos é o da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (Sesa AP), que terá o Instituto AOCP como banca organizadora. A seleção prevê a formação de cadastro de reserva com 1.815 oportunidades para cargos de níveis médio, técnico e superior. Conforme o último edital, os salários variam entre R$ 1.747,46 e R$ 6.112,98.

Outro destaque é o concurso da Fundação Estatal de Saúde de Maricá (FEMAR), no Rio de Janeiro. Organizado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), o certame deverá ofertar 836 vagas para profissionais de nível superior. A remuneração inicial do último concurso foi de R$ 2.640.

No Distrito Federal, a Secretaria de Saúde (SES DF) já definiu o Instituto Avalia como banca responsável pela seleção. O concurso contará com 300 vagas imediatas e outras 600 para cadastro de reserva, destinadas aos cargos de Técnico e Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde. Os vencimentos variam entre R$ 4.045,76 e R$ 4.134,01.

Já a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES RJ) terá organização do IBDO e prevê 287 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Além da remuneração, que pode alcançar R$ 6.409,94, os futuros servidores também terão direito aos benefícios previstos no edital.

Salários chegam a quase R$ 8 mil

Entre os concursos já com banca definida, a maior remuneração prevista é da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES SP). O certame será organizado pela Legalle e oferece oportunidades para Médico I, Agente Técnico de Assistência à Saúde, Oficial de Saúde, Enfermeiro e Técnico de Enfermagem. Segundo o último edital, os salários chegam a R$ 7.900,60, além das vantagens previstas em lei.

Também se destaca o concurso do Hospital Metropolitano Odilon Behrens, em Belo Horizonte (MG), cuja banca será o IBGP. A seleção prevê 230 vagas para cargos de níveis técnico e superior, com remuneração de até R$ 7.048,66.

No Paraná, a Fundação Estatal de Atenção em Saúde (Funeas) realizará novo concurso sob organização do Instituto Consulpam. São previstas 28 vagas para candidatos de níveis médio, técnico e superior, com salários entre R$ 3.100 e R$ 5.300.

Concursos de saúde com banca definida

Sesa AP (Secretaria de Saúde do Amapá)

  • Banca: Instituto AOCP
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis médio, técnico e superior
  • Vagas: 1.815 cadastro de reserva
  • Salário: de R$ 1.747,46 a R$ 6.112,98 (último edital)

SES RJ (Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro)

  • Banca: IBDO
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 287
  • Salário: de R$ 1.734,35 a R$ 6.409,94, além de benefícios

Hospital Metropolitano Odilon Behrens (MG)

  • Banca: IBGP
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis técnico e superior
  • Vagas: 230
  • Salário: de R$ 1.908,77 a R$ 7.048,66

FeSaúde Niterói (RJ)

  • Banca: Selecon
  • Cargo: Agente Comunitário de Saúde
  • Escolaridade: nível médio
  • Vagas: a definir
  • Salário: R$ 1.400,00 (último edital)

Fundação Estatal de Saúde de Maricá (FEMAR)

  • Banca: UFF
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 836
  • Salário: R$ 2.640,00 (último edital)

Caçapava Saúde (SP)

  • Banca: Avança São Paulo
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior
  • Vagas: 11, além de cadastro de reserva
  • Salário: de R$ 3.149,43 a R$ 3.848,51 (último edital)

FUNEAS PR (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná)

  • Banca: Instituto Consulpam
  • Escolaridade: níveis médio, técnico e superior
  • Vagas: 28
  • Salário: de R$ 3.100 a R$ 5.300

Hospital Gaspar Viana

  • Banca: Consulplan
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 282
  • Salário: de R$ 1.167,95 a R$ 3.345,14

SES SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo)

  • Banca: Legalle
  • Cargos: Médico I, Agente Técnico de Assistência à Saúde, Oficial de Saúde, Enfermeiro e Técnico de Enfermagem
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 17
  • Salário: de R$ 3.221,60 a R$ 7.900,60, além de vantagens

SES DF (Secretaria de Saúde do Distrito Federal)

  • Banca: Instituto Avalia
  • Cargos: Técnico e Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 300, além de 600 para cadastro de reserva
  • Salário: de R$ 4.045,76 a R$ 4.134,01

Saquarema Saúde (RJ)

  • Banca: IBAM
  • Cargos: Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias
  • Escolaridade: nível médio
  • Vagas: 217
  • Salário: de R$ 2.130,89 a R$ 3.551,49 (último edital)

SASC PI

  • Banca: Idecan
  • Cargos: Agente Socioeducativo, Assistente Social e Psicólogo
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 60 previstas
  • Salário: ainda não divulgado.




 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

concursos de saúde

concursos com banca definida
Concurso e Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Fiepa lança programa para preparar líderes da indústria paraense

Iniciativa do IEL Pará inclui imersão em Portugal e foco nas oportunidades do acordo Mercosul-União Europeia

07.07.26 21h35

Economia

Empresas aderem à rede de combate à pobreza em Parauapebas

Novos parceiros reforçam iniciativa que acompanha famílias vulneráveis e fortalece políticas públicas no Pará

07.07.26 21h19

mudanças

Novos CNPJs terão letras a partir do fim de julho

A decisão foi motivada pelo crescimento constante no número de empresas abertas no país

07.07.26 20h03

MERCADO AUTOMOTIVO

Vendas de veículos no país devem crescer 11,7% e superar marca histórica em 2026, projeta Anfavea

Estimativa aponta que o país voltará ao patamar de mais de 3 milhões de veículos vendidos pela primeira vez desde 2014

07.07.26 18h43

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

MUDANÇA

Governo do Pará altera expediente de órgãos em julho; veja horário de funcionamento

Decreto define horário reduzido nas sextas-feiras de julho e exige compensação de horas

06.07.26 10h23

DINHEIRO NOS ÔNIBUS

Fim do dinheiro nos ônibus? Passageiros de Belém divergem sobre modelo adotado no Rio de Janeiro

Enquanto parte dos usuários vê vantagens na digitalização dos pagamentos, outros defendem a manutenção do dinheiro em espécie e apontam desafios de infraestrutura e inclusão financeira na capital paraense

02.07.26 9h00

Inteligência Artificial

Belém terá primeiro data center de Inteligência Artificial da Amazônia em 2027; saiba mais

Empreendimento terá energia 100% renovável e poderá ampliar sua capacidade de 7,5 MW para até 100 MW

30.06.26 10h51

expo verão

Feira reúne mais de 100 fabricantes de moda praia, calçados e acessórios em Belém

Expo Verão 2026 chega a 21ª edição oferecendo aos consumidores opções que integram moda, cultura, gastronomia e empreendedorismo

03.07.26 10h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda