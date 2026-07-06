Brasil tem 4,6 mil vagas previstas com salário de até R$ 7 mil em 12 concursos de saúde

Os concursos públicos na área da saúde seguem entre os mais aguardados do país. Atualmente, diversos órgãos e instituições já definiram as bancas organizadoras de seus próximos certames, etapa que antecede a publicação dos editais. Juntas, as seleções somam milhares de vagas previstas para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com remunerações que podem chegar a R$ 7.900,60, conforme os últimos editais.

As oportunidades estão distribuídas em secretarias estaduais e municipais de saúde, hospitais públicos e fundações de saúde. Há vagas para cargos técnicos, administrativos e assistenciais, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, psicólogos, assistentes sociais e outras especialidades.

Destaques entre os concursos previstos

Um dos maiores concursos previstos é o da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (Sesa AP), que terá o Instituto AOCP como banca organizadora. A seleção prevê a formação de cadastro de reserva com 1.815 oportunidades para cargos de níveis médio, técnico e superior. Conforme o último edital, os salários variam entre R$ 1.747,46 e R$ 6.112,98.

Outro destaque é o concurso da Fundação Estatal de Saúde de Maricá (FEMAR), no Rio de Janeiro. Organizado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), o certame deverá ofertar 836 vagas para profissionais de nível superior. A remuneração inicial do último concurso foi de R$ 2.640.

No Distrito Federal, a Secretaria de Saúde (SES DF) já definiu o Instituto Avalia como banca responsável pela seleção. O concurso contará com 300 vagas imediatas e outras 600 para cadastro de reserva, destinadas aos cargos de Técnico e Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde. Os vencimentos variam entre R$ 4.045,76 e R$ 4.134,01.

Já a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES RJ) terá organização do IBDO e prevê 287 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Além da remuneração, que pode alcançar R$ 6.409,94, os futuros servidores também terão direito aos benefícios previstos no edital.

Salários chegam a quase R$ 8 mil

Entre os concursos já com banca definida, a maior remuneração prevista é da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES SP). O certame será organizado pela Legalle e oferece oportunidades para Médico I, Agente Técnico de Assistência à Saúde, Oficial de Saúde, Enfermeiro e Técnico de Enfermagem. Segundo o último edital, os salários chegam a R$ 7.900,60, além das vantagens previstas em lei.

Também se destaca o concurso do Hospital Metropolitano Odilon Behrens, em Belo Horizonte (MG), cuja banca será o IBGP. A seleção prevê 230 vagas para cargos de níveis técnico e superior, com remuneração de até R$ 7.048,66.

No Paraná, a Fundação Estatal de Atenção em Saúde (Funeas) realizará novo concurso sob organização do Instituto Consulpam. São previstas 28 vagas para candidatos de níveis médio, técnico e superior, com salários entre R$ 3.100 e R$ 5.300.

Concursos de saúde com banca definida

Sesa AP (Secretaria de Saúde do Amapá)

Banca: Instituto AOCP

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Vagas: 1.815 cadastro de reserva

Salário: de R$ 1.747,46 a R$ 6.112,98 (último edital)

SES RJ (Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro)

Banca: IBDO

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 287

Salário: de R$ 1.734,35 a R$ 6.409,94, além de benefícios

Hospital Metropolitano Odilon Behrens (MG)

Banca: IBGP

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis técnico e superior

Vagas: 230

Salário: de R$ 1.908,77 a R$ 7.048,66

FeSaúde Niterói (RJ)

Banca: Selecon

Cargo: Agente Comunitário de Saúde

Escolaridade: nível médio

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.400,00 (último edital)

Fundação Estatal de Saúde de Maricá (FEMAR)

Banca: UFF

Escolaridade: nível superior

Vagas: 836

Salário: R$ 2.640,00 (último edital)

Caçapava Saúde (SP)

Banca: Avança São Paulo

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior

Vagas: 11, além de cadastro de reserva

Salário: de R$ 3.149,43 a R$ 3.848,51 (último edital)

FUNEAS PR (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná)

Banca: Instituto Consulpam

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Vagas: 28

Salário: de R$ 3.100 a R$ 5.300

Hospital Gaspar Viana

Banca: Consulplan

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 282

Salário: de R$ 1.167,95 a R$ 3.345,14

SES SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo)

Banca: Legalle

Cargos: Médico I, Agente Técnico de Assistência à Saúde, Oficial de Saúde, Enfermeiro e Técnico de Enfermagem

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 17

Salário: de R$ 3.221,60 a R$ 7.900,60, além de vantagens

SES DF (Secretaria de Saúde do Distrito Federal)

Banca: Instituto Avalia

Cargos: Técnico e Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 300, além de 600 para cadastro de reserva

Salário: de R$ 4.045,76 a R$ 4.134,01

Saquarema Saúde (RJ)

Banca: IBAM

Cargos: Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias

Escolaridade: nível médio

Vagas: 217

Salário: de R$ 2.130,89 a R$ 3.551,49 (último edital)

SASC PI

Banca: Idecan

Cargos: Agente Socioeducativo, Assistente Social e Psicólogo

Escolaridade: nível superior

Vagas: 60 previstas

Salário: ainda não divulgado.







