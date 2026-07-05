Concentração e baixa industrialização desafiam exportação de pescado no Pará

A exportação de pescado no Pará enfrenta desafios estruturais focados na alta concentração de compradores externos e no baixo nível de processamento industrial do produto. A avaliação é de representantes do setor produtivo e do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa). Mesmo com a recente realização da auditoria técnica da União Europeia (UE) no Brasil, finalizada no último dia 18, entidades locais apontam que o impacto de uma eventual reabertura do bloco europeu será pequeno e de curto prazo no mercado paraense.

Os dados comerciais consolidados do início do ano indicam uma forte dependência de poucos destinos e a liderança absoluta da venda de matéria-prima bruta. De acordo com analistas econômicos, a configuração atual da balança exige cautela por causa de riscos cambiais e geopolíticos que repercutem no Produto Interno Bruto (PIB) do estado.

Saiba quais países são os principais compradores do peixe do Pará

Dados do Monitora COMEX de Peixes Paraenses, elaborado pelo CIN da Fiepa para o primeiro trimestre de 2026 (janeiro a março), revelam que os Estados Unidos e Hong Kong concentraram 80,45% do valor total exportado de pescado do Pará. O mercado norte-americano lidera a pauta isoladamente, respondendo por 43,25% do faturamento. Hong Kong aparece na segunda posição com 37,20%, enquanto a China surge na sequência com 8,57% de participação.

Juntos, os mercados dos Estados Unidos e da China somaram um volume financeiro de US$ 8,28 milhões no primeiro trimestre, com o embarque de 1.365,8 toneladas de pescado paraense.

Segundo a gerente do CIN/Fiepa, Cassandra Lobato, em posicionamento divulgado no dia 24 de junho, essa estrutura restrita gera sensibilidade econômica direta.

"O alerta associado a esse tipo de estrutura decorre da dependência de geração de receita externa em um número restrito de parceiros. Quando grande parte das exportações está direcionada a poucos destinos, qualquer variação no valor negociado com esses mercados se transmite diretamente para o resultado total exportado", explicou a gerente.

Veja o perfil dos produtos que o estado envia para o exterior

A análise técnica da Fiepa aponta que mais de 90% do faturamento da exportação de pescado paraense provém de mercadorias com processamento limitado ou comercializadas inteiras. O pargo inteiro congelado lidera as vendas com US$ 6,2 milhões (cerca de R$ 32,4 milhões), registrando uma fatia de 39% do total exportado. Em seguida aparecem os subprodutos, como cabeças, caudas e bexigas natatórias, que geraram US$ 5,8 milhões (cerca de R$ 30,2 milhões), equivalentes a 36,4%, acompanhados por outros peixes congelados, com US$ 2,3 milhões (aproximadamente R$ 12,2 milhões), representando 14,6% das exportações.

Em contrapartida, os itens que passam por maior grau de beneficiamento industrial possuem presença residual na balança comercial do Pará. Os filés congelados em geral correspondem a apenas 0,68% do faturamento do trimestre, e o filé de pargo participa com somente 0,62%. Cassandra Lobato reforça que a estrutura evidencia uma pauta concentrada em itens de menor agregação de valor industrial, indicando que o Pará segue exportando peixes em estado mais próximo ao natural ou com baixo nível de transformação.

Entenda por que a reabertura da Europa trará pouco impacto inicial ao Pará

A missão técnica da União Europeia, que vistoriou sistemas de controle nacionais entre 8 e 19 de junho de 2026 com o objetivo de avaliar a retomada das importações suspensas desde 2018, deve apresentar poucos reflexos práticos imediatos no Pará. Conforme explicou Eloy de Sousa Araújo, diretor técnico da Associação dos Produtores de Pescados da Amazônia Azul (ABRAPPAA), em entrevista no dia 11 de junho, as espécies visadas pelo bloco europeu são atum, lagosta e tilápia, e nenhuma embarcação paraense foi vistoriada pelos auditores.

O estado também esbarra em um severo gargalo histórico de regularização de sua frota. A estimativa da ABRAPPAA indica que o Pará possui cerca de 12.000 embarcações pesqueiras, mas apenas 2.007 constam no cadastro oficial do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), deixando quase 10.000 barcos sem registro.

"Para se exportar para a Europa, necessita que a embarcação passe por um processo de certificação. Obviamente só pode participar desse processo as 2.007, e nenhuma embarcação paraense quis passar por essa certificação", revelou Araújo.

O diretor explicou que a defasagem cadastral se agravou a partir do fim do MPA em 2015, quando mudanças sucessivas de pastas governamentais geraram perdas de dados de monitoramento.

Ministério da Pesca defende busca por novos mercados internacionais

A necessidade de ampliar os destinos comerciais do pescado brasileiro também é pautada em âmbito nacional pelo ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araújo. Em entrevista à CNN Brasil no último dia 12, o ministro destacou a importância estratégica da Europa, mas defendeu que a diversificação de compradores é o caminho para mitigar riscos comerciais. Ele mencionou temores do setor produtivo diante da postura tarifária adotada pelo presidente Donald Trump no mercado norte-americano. "O tarifaço americano nos prova que o Brasil é um país soberano e não deve ficar refém de país nenhum", declarou o ministro, pontuando o trabalho federal na abertura de novos mercados.

A Redação Integrada de O Liberal também buscou contato com o Sindicato dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Estado do Pará e Amapá (Sindpesca-PA/AP) para tratar sobre exigências fitossanitárias europeias, investimentos para modernização de barcos de médio e grande porte e gargalos portuários locais, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Raio-X da exportação de peixes no Pará

Principais destinos comerciais (1º trimestre de 2026):

Estados Unidos: 43,25% do valor total exportado (principal destino)

Hong Kong: 37,20% do valor total exportado

China: 8,57% do valor total exportado (3º principal destino)

Faturamento somado (EUA e China): US$ 8,28 milhões

Volume somado (EUA e China): 1.365,8 toneladas

Perfil das mercadorias exportadas (participação no faturamento):

Pargo inteiro congelado: 39,08% (US$ 6,25 milhões)

Cabeças, caudas e bexigas natatórias: 36,41% (US$ 5,82 milhões)

Outros peixes congelados: 14,67% (US$ 2,35 milhões)

Filés congelados (alto processamento): 0,68%

Filé de pargo (alto processamento): 0,62%

Situação cadastral da frota pesqueira paraense:

Frota total estimada no estado: ~12.000 embarcações

Regularizadas no Ministério da Pesca: 2.007 embarcações

Embarcações sem registro atual: ~10.000 embarcações

Embarcações do Pará inscritas para certificação da UE: 0