Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Desconto no pedágio deixa de ser usado por 76% dos motoristas no Pará; saiba como aderir

Benefício para usuário frequente exige o uso de TAG eletrônica e pode reduzir o valor da tarifa em até 50%

O Liberal
fonte

Maioria dos motoristas do Pará não utiliza desconto de até 50% em pedágios (Divulgação)

Um levantamento da concessionária Rota do Pará revelou que 76,2% dos motoristas de veículos de passeio que trafegam pelas rodovias concedidas no Pará deixam de receber o desconto no pedágio por não utilizarem a TAG eletrônica. O dispositivo é obrigatório para acessar o Desconto para Usuário Frequente (DUF), benefício que reduz a tarifa em até 50% dependendo da quantidade de viagens efetuadas no mês.

De acordo com dados da empresa, coletados entre janeiro e 23 de junho deste ano, a economia já começa na 1ª passagem, pois o uso do sistema garante 5% de redução imediata para todos os veículos. O sistema identifica de forma automática e progressiva as passagens feitas pela mesma praça de cobrança, desde que ocorram no mesmo sentido e dentro do mesmo mês.

Veja como funciona a economia com o Desconto para Usuário Frequente

O motorista Thales Ribeiro, que trabalha viajando semanalmente entre Belém e Igarapé-Miri, descobriu a iniciativa recentemente e planeja aderir ao sistema. Ele gasta cerca de R$ 96 mensais com as tarifas e, ao adotar o dispositivo eletrônico, passará a pagar R$ 84,51, gerando uma redução de 11,97% no orçamento. "Como faço esse trajeto praticamente toda semana, qualquer economia faz diferença", relatou o servidor público.

O coordenador do Centro de Controle Operacional (CCO) da Rota do Pará, Marcos Felizardo, destaca o papel social da iniciativa para a região. Conforme explicou o coordenador, o benefício foi planejado para atender quem depende do trajeto regularmente, como trabalhadores locais e produtores rurais. Além da redução no bolso, a TAG permite o acesso direto pelas pistas automáticas, sem necessidade de paradas nas cabines de cobrança.

Saiba onde comprar a TAG eletrônica para ter o benefício

Para obter o DUF, o condutor de veículo de passeio leve precisa adquirir o sistema automático de pagamento junto a uma operadora autorizada, banco ou fintech. O dispositivo também está disponível em pontos físicos comerciais de fácil acesso, como farmácias e lanchonetes.

Para esclarecer dúvidas sobre o programa ou verificar as condições das estradas antes de viajar, os usuários podem ligar para o telefone 0800 150 1150. O canal de atendimento gratuito da concessionária funciona 24 horas por dia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

desconto no pedágio

rodovias no pará

rotas do pará

tag eletrônica
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

FUTURO DA ENERGIA

Mesmo com avanço das energias renováveis, petróleo seguirá como principal fonte de energia no futuro

Razão pela qual as discussões do Amazon Energy trataram da necessidade de acelerar a exploração de novas reservas para servir de impulsionamento a novas fontes de energias renováveis no nosso estado

05.07.26 7h30

MERCADO INTERNACIONAL

Concentração e baixa industrialização desafiam exportação de pescado no Pará

Setor local vê pouco impacto imediato em eventual reabertura do mercado da União Europeia

05.07.26 7h00

RODOVIAS CONCEDIDAS

Desconto no pedágio deixa de ser usado por 76% dos motoristas no Pará; saiba como aderir

Benefício para usuário frequente exige o uso de TAG eletrônica e pode reduzir o valor da tarifa em até 50%

05.07.26 6h30

MUDANÇA

Ministro da Previdência descarta nova reforma e rejeita medidas que penalizem trabalhadores

Titular da pasta defende soluções estruturais para garantir a sustentabilidade do sistema e afirma que ajustes não devem recair sobre os segurados

04.07.26 17h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Inteligência Artificial

Belém terá primeiro data center de Inteligência Artificial da Amazônia em 2027; saiba mais

Empreendimento terá energia 100% renovável e poderá ampliar sua capacidade de 7,5 MW para até 100 MW

30.06.26 10h51

Economia

Pará tem cerca de 40 mil trabalhadores de aplicativo e setor está em crescimento 

Sindicato da categoria destaca que a jornada de trabalho diário chega até 15 horas e gera exaustão 

28.06.26 6h30

DINHEIRO NOS ÔNIBUS

Fim do dinheiro nos ônibus? Passageiros de Belém divergem sobre modelo adotado no Rio de Janeiro

Enquanto parte dos usuários vê vantagens na digitalização dos pagamentos, outros defendem a manutenção do dinheiro em espécie e apontam desafios de infraestrutura e inclusão financeira na capital paraense

02.07.26 9h00

Seguro-defeso

Governo libera R$ 874,5 milhões de valores atrasados do seguro-defeso

Pará tem o segundo maior nº de pescadores no país, e o primeiro lote do passivo será pago em 7 de julho

24.06.26 18h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda