Desconto no pedágio deixa de ser usado por 76% dos motoristas no Pará; saiba como aderir

Um levantamento da concessionária Rota do Pará revelou que 76,2% dos motoristas de veículos de passeio que trafegam pelas rodovias concedidas no Pará deixam de receber o desconto no pedágio por não utilizarem a TAG eletrônica. O dispositivo é obrigatório para acessar o Desconto para Usuário Frequente (DUF), benefício que reduz a tarifa em até 50% dependendo da quantidade de viagens efetuadas no mês.

De acordo com dados da empresa, coletados entre janeiro e 23 de junho deste ano, a economia já começa na 1ª passagem, pois o uso do sistema garante 5% de redução imediata para todos os veículos. O sistema identifica de forma automática e progressiva as passagens feitas pela mesma praça de cobrança, desde que ocorram no mesmo sentido e dentro do mesmo mês.

Veja como funciona a economia com o Desconto para Usuário Frequente

O motorista Thales Ribeiro, que trabalha viajando semanalmente entre Belém e Igarapé-Miri, descobriu a iniciativa recentemente e planeja aderir ao sistema. Ele gasta cerca de R$ 96 mensais com as tarifas e, ao adotar o dispositivo eletrônico, passará a pagar R$ 84,51, gerando uma redução de 11,97% no orçamento. "Como faço esse trajeto praticamente toda semana, qualquer economia faz diferença", relatou o servidor público.

O coordenador do Centro de Controle Operacional (CCO) da Rota do Pará, Marcos Felizardo, destaca o papel social da iniciativa para a região. Conforme explicou o coordenador, o benefício foi planejado para atender quem depende do trajeto regularmente, como trabalhadores locais e produtores rurais. Além da redução no bolso, a TAG permite o acesso direto pelas pistas automáticas, sem necessidade de paradas nas cabines de cobrança.

Saiba onde comprar a TAG eletrônica para ter o benefício

Para obter o DUF, o condutor de veículo de passeio leve precisa adquirir o sistema automático de pagamento junto a uma operadora autorizada, banco ou fintech. O dispositivo também está disponível em pontos físicos comerciais de fácil acesso, como farmácias e lanchonetes.

Para esclarecer dúvidas sobre o programa ou verificar as condições das estradas antes de viajar, os usuários podem ligar para o telefone 0800 150 1150. O canal de atendimento gratuito da concessionária funciona 24 horas por dia.