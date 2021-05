'Continue Vendendo' apoia e incentivando pequenos empreendedores paraenses

Com mais de 12 anos de história no bairro do Bengui, a lanchonete As Negonas precisou se render a modalidade de vendas por delivery para conseguir sobreviver durante a pandemia. Para as irmãs e proprietárias do empreendimento, Nazaré Reis, Roseane Batista e Telma Reis, manter a empresa da família era garantir também o sustento de mais de 25 pessoas, a maioria parentes.

“As Negonas surgiu como resultado de um trabalho que nós tínhamos feito, sobrou um valor em dinheiro e decidimos juntar o que sabíamos fazer abrindo uma venda. De uma semana para outra a gente precisou se estruturar e ao longo desses anos todos a gente já passou por diversas etapas. Hoje a gente consegue ter nome, produto e público. Com a pandemia tivemos que fazer ajustes e sentimos a queda no faturamento. Eramos muito relutantes em adotar o delivery porque na loja o cliente vê o produto e se interessa em comprar, no delivery ficamos mais limitados, mas não tivemos outra alternativa e assim estamos nos mantendo”, conta Nazaré Reis.

A lanchonete As Negonas é uma das empresas contempladas pelo projeto Continue Vendendo, iniciativa do Grupo Liberal para auxiliar na divulgação de produtos e serviços de pequenos empreendedores locais.

O estabelecimento trabalha com a venda de tortas doces e salgadas, lasanhas, salgados fritos, pratos quentes, além de aceitar encomendas para festas e eventos. Atualmente, o local está funcionando para retirada no balcão e com entregas.

Para driblar a diminuição no volume de vendas e os aumentos nos preços dos insumos utilizados para as produções, as empreendedoras tem investido também estrategia para atrair o cliente.

“A gente está segurando o preço para não passar para o cliente. E como a abertura de novas lanchonetes ao redor, estamos buscando nos reinventar a todo o custo, seja com novos pratos, seja com promoção promoções, sempre colocando novidades no cardápio e seguindo na batalha”, afirma Nazaré Reis.

Foi através de uma amiga que o empreendimento das irmãs foi inscrito no projeto Continue Vendendo. “A presença do Grupo Liberal sendo essa janela de divulgação para que as pessoas conheçam o nosso negócio e de repente se tornem cliente, ajuda não apenas no faturamento e nas vendas, mas para reafirmar o papel da mulher empreendedora, que ela pode sim estar a frente de um negócio familiar e ser bem sucedida”, ressalta.

O Projeto Continue Vendendo é uma campanha do Grupo Liberal para apoiar pequenos empreendedores, comércios, pequenos negócios e os informais ativos, para reforçar o giro da economia local e que tem reflexo em todo o mercado.

A ideia é divulgar serviços e produtos do mercado local, assim como compartilhar novas e boas práticas criadas pelos profissionais de diversas áreas diante da pandemia do novo coronavírus. A programação de anúncios seguem até o dia 30 de junho, conforme as inscrições forem recebidas.

Para se cadastrar, basta acessar o endereço oliberal.com.br/continuevendendo.

