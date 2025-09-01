Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Conta de luz: veja dicas de economia de energia durante a bandeira vermelha 2

Bandeira tarifária representa um custo adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos de energia elétrica

Bandeira vermelha patamar 2 exige atenção redobrada dos consumidores

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou que o mês de setembro seguirá com a bandeira tarifária vermelha patamar 2, o que representa um custo adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. A decisão foi anunciada na última sexta-feira (29) e ocorre devido ao nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, abaixo da média, exigindo maior uso de termelétricas, cuja geração tem custo mais elevado.

A Equatorial Pará reforça que os clientes devem ficar atentos ao consumo e adotar medidas de economia que ajudam a reduzir o valor da conta de energia ao fim do mês.

Mudança de hábitos ajuda no orçamento

Para Luciana Carmo, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, a bandeira vermelha patamar 2 exige atenção redobrada. Ela destaca que hábitos sustentáveis são essenciais para aliviar o orçamento familiar e contribuir com o meio ambiente.

“Esse é o momento de olhar para os hábitos dentro de casa e perceber onde podemos mudar. São ajustes pequenos, mas que juntos fazem diferença: desligar aparelhos que não estão em uso, aproveitar a luz natural e evitar desperdícios são algumas das nossas orientações”, afirmou.

A distribuidora afirma que também mantém ações periódicas, como a troca de lâmpadas e geladeiras antigas por modelos mais eficientes, o que impacta diretamente na redução das contas.

Outro destaque é o projeto E+ Reciclagem, que troca materiais recicláveis por descontos na fatura. Os postos de coleta funcionam em Belém, Ananindeua, Castanhal, Altamira e Santarém, e os bônus podem ser destinados também a entidades beneficentes.

Além disso, o programa da Tarifa Social de Energia Elétrica passou a garantir 100% de desconto na conta para famílias de baixa renda que consumirem até 80 kWh por mês. As regras foram atualizadas pela Medida Provisória 1.300/2025, em vigor desde 5 de julho.

Têm direito ao benefício famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário-mínimo por pessoa (R$ 759,00); idosos a partir de 65 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC); e pessoas com deficiência beneficiárias do BPC.

O cadastro e as orientações sobre o benefício podem ser obtidos nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de cada município.

Dicas para economizar energia

  • Selo Procel: prefira eletrodomésticos com selo Procel A e menor consumo em kWh.
  • Ar-condicionado: mantenha a temperatura em 23°C, use modelos inverter e limpe os filtros regularmente.
  • Geladeira: verifique a vedação, mantenha em local ventilado e nunca use a parte traseira para secar roupas.
  • Iluminação: troque lâmpadas por modelos LED, que podem gerar até 80% de economia.
  • Ventilação natural: mantenha janelas abertas para reduzir o uso de ventiladores e ar-condicionado.
  • Bomba d’água: instale com profissional qualificado e reduza o número de acionamentos armazenando mais água.
  • Lavanderia: lave e passe roupas em maior quantidade de uma só vez, respeitando a capacidade da máquina.
Palavras-chave

bandeira vermelha

conta de energia

dicas de economia
Economia
.
