Consumidores deixam para última hora e encontram poucas opções de ovos em Belém

Os consumidores que deixaram para comprar os ovos de Páscoa na última semana antes do feriado tiveram dificuldades para encontrar produtos específicos. Já sem tanta variedade de sabores, tamanhos e, consequentemente, de preços, mesmo assim, os supermercados e as lojas especializadas receberam uma grande quantidade de clientes nesta quinta-feira (14), e o movimento deve aumentar ainda mais até domingo.

A aposentada Ediuziete Aragão, de 75 anos, não encontrou a marca de ovo que o neto Benício, de quatro anos, pediu. Ela conta que foi em dois supermercados e está pensando em que produto irá substituir. “Eu deixei para última hora, né? Sempre costumo comprar para meus netos, pesquiso”, diz. “Criança gosta, além do chocolate, de um ovo que tenha brinquedo. Estou olhando aqui e não encontrei nada. Me falaram que tem em outra loja de departamento aqui próximo, em São Brás, mas está tudo muito lotado, bora ver se consigo ir a tempo”, afirma.

A servidora pública Simone Pípolos, de 51 anos, diz que esse ano nem chegou a pesquisar valores, e que é uma espécie de tradição comprar os chocolates em forma de ovo para os familiares. “Compro para todo mundo, sobrinhos, mãe. Ano passado comprei da Cacau Show, esse ano, para não ser igual, até porque as crianças pediram algo específico, vim comprar no supermercado, agora esse que estou levando está bem caro, vou levar ele e um mais barato para o resto do povo, porque senão não dá para levar para todo mundo”, diz.

O corredor de imóveis Ernani Barros, de 58 anos, acompanhou a esposa, Simone Silva, para comprar o ovo de Páscoa que o sobrinho, Márcio, de 13 anos, pediu. Antenado, segundo o casal, ele pediu um produto que vem com uma bola temática do Lakers, time de basquetebol da NBA (National Basketball Association, a principal liga de basquete profissional da América do Norte). Mas, de acordo com a atendente da loja, todos os produtos com brindes estão esgotados. “Sempre pesquisamos muito, até porque ele está antenadíssimo, e sabe o que tem disponível, aí pediu um específico, mas não encontramos ainda”, lamenta.

A atendente da loja, Julie Passos, reforça a intensificação do movimento na loja nesta última semana de Páscoa. O período é a maior campanha da rede de chocolates e a meta desse ano é vender R$ 284 mil até domingo. “Essa semana é a mais corrida que a gente tem. Os ovos infantis esgotaram praticamente todos e agora só temos o que está exposto na loja. Nessa semana tivemos o dobro de fluxo, e a gente está vendendo 200% a mais, o telefone não para de tocar. A gente ainda não bateu a meta mas está quase, falta bem pouquinho”, conclui.