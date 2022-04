Programação gratuita de Páscoa anima final de semana em Belém

A Páscoa deverá ser positiva para o setor de vendas de chocolate, que projeta crescimento de até 15% nas vendas na comparação com 2020, de acordo com estudo realizado pelo Departamento de Economia e Pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Neste contexto, de acordo com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, para manter o espírito da Páscoa a expectativa é que sejam vendidos ovos menores, caixas de bombons e barras de chocolate, produtos que oferecem preços mais acessíveis aos consumidores. Além disso, uma alternativa é atrair o público com atrações lúdicas e que aproximam o consumidor final das múltiplas opções de celebração da Páscoa.

Pensando nisso, Oficina de pintura, oficina de chocolate, pintura facial e muitas brincadeiras são a pedida para a programação da Páscoa Recheada do Shopping Bosque Grão-Pará, que ocorre desde o dia 8 e segue até 17 de abril.

Para comemorar, foi ambientada a loja Oficina de Páscoa especialmente para receber a criançada com um espaço para colorir, fazer pintura e doces de chocolate.

Cores e sabores da Páscoa marcam a programação do Shopping Bosque Grão-Pará (Divulgação / Shopping Bosque Grão-Pará)

O momento marca o retorno das atividades desta época após dois anos de distanciamento, por conta da pandemia de coronavírus. Os dez dias de programação trazem de volta o sentimento de renovação e celebração da Páscoa.

“Nossa intenção com essa oficina, voltada especialmente para crianças, é estimular a experiência de criar e ter prazer com isso. Para além de atrair as famílias para o Shopping, nós despertamos nas crianças uma memória que jamais será esquecida”, explica João Vyctor Fonseca, gerente de marketing do shopping.

No domingo de Páscoa, último dia de programação, haverá uma missa no Teatro do Bosque, a partir das 11h, celebrada pelo Padre Tadeu Flávio e pelo Diácono Hilário da Costa.