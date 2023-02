Consumidores de Belém lotam o comércio em busca de itens de carnaval

Fantasias, maquiagens, adereços e itens decorativos para o carnaval estão entre os produtos mais procurados pela população no centro comercial de Belém. As ruas do local ficaram repletas, nesta quinta-feira (16), de consumidores em busca dos melhores preços e artigos para aproveitar o período. De acordo com os lojistas, a movimentação de vendas deste ano superou as expectativas e tende a melhorar ao longo de todo o final de semana.

Carol Sousa, dona de uma loja de bijuterias localizada na rua Treze de Maio, que oferece todo tipo de item festivo para o carnaval, comenta que o movimento já era esperado e atribuiu isso à retomada vivida pós pico da pandemia da covid-19. “A gente já tinha essa expectativa. A motivação era muito grande devido os carnavais anteriores terem aquela incerteza. Agora não, teve essa certeza e o movimento está muito bom”, disse.

A expectativa da lojista para os últimos dias de vendas é que o estoque fique zerado. Para isso, condições especiais de pagamentos e liquidações foram disponibilizadas para atrair mais clientes. “Neste final, nós fizemos bastante promoção e, agora, é só curtir e aproveitar o carnaval 2023 com o estoque zerado. Aqui, nós somos referência e esse ano a gente investiu alto nos produtos”, ressaltou Carol.

Vendas

Edson Proença, fiscal do mesmo estabelecimento, afirma que não apenas acessórios estão sendo comprados, mas adereços, itens decorativos e maquiagens. “Por isso, o movimento cresceu bastante. A expectativa era que fosse grande, mas não como a gente está vendo agora, melhorou bastante em relação ao ano passado, tem muita gente e muitas novidades também”, destacou.

Com os preços dos acessórios variando de R$ 5 até R$ 50, o trabalhador acredita que os últimos dias de venda trarão mais clientes. “Com a surpresa que a gente teve, esperamos que esses dias que restam sejam melhores ainda. Até segunda-feira a gente vai abrir para aguardar o movimento e vamos ter mais promoção, a tendência é os preços baixarem”, completa Edson.

Consumidor busca por tendências

Os itens que mais têm saído e são procurados pelos clientes são os que fazem referência a personagens de séries e filmes famosos. Ruth Cardoso, de 52 anos, é vendedora autônoma no centro comercial de Belém e avalia que as vendas, em sua maioria, tendem a seguir esse padrão. "Quando começa a moda, você já viu. O povo deixa tudo para cima da hora. Sexta, sábado e segunda vou abrir, esperando que zere o estoque, se Deus quiser”.

Ruth Cardoso customiza e confecciona fantasias. A expectativa é que as vendas sejam impulsionadas nos últimos dias antes do carnaval (Igor Mota / O Liberal)

Ruth trabalha tanto com a confecção de fantasias, quanto com a venda de materiais já prontos. O movimento melhora na época do carnaval, mas permanece constante durante o ano todo. “Wandinha e Mulher Maravilha são o momento. A gente vai mandando fazer, vai vendendo e mandando fazer de novo, não para. Se eu tiver que guardar para o ano que vem, não tem problema nenhum. Todo mundo quer fantasias”, destaca.

Preços animam população

Valda Durans, de 72 anos, é funcionária pública e aproveitou o dia para ir buscar o adereço ideal e curtir o carnaval. Ela estava em Recife, no estado de Pernambuco, e vai para Mosqueiro, Região Metropolitana de Belém (RMB), passar a folia. “Vim comprar adereços, estou comprando tudo, quero cordões havaianos, vou levar máscaras e mais outras coisas. Os preços estão razoáveis, tudo de bom”, finaliza.