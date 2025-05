Consórcios crescem como alternativa à compra planejada e movimentam R$ 50 bilhões

Em um cenário de juros elevados e valorização de bens como imóveis e automóveis, os consórcios têm se consolidado como uma opção estratégica para quem deseja realizar sonhos ou ampliar o patrimônio com menor custo. Segundo dados da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios (Abac), o número de adesões no país cresceu 7,4% em 2024, totalizando 4,49 milhões de novas cotas. O destaque vai para o Sicredi, instituição financeira cooperativa que alcançou, no início de abril, a marca de R$ 50 bilhões em créditos sob gestão.

O resultado posiciona o Sicredi como a 7ª maior administradora de consórcios do Brasil em cotas administradas. Apenas no último ano, a instituição comercializou R$ 14,8 bilhões em consórcios — um crescimento de 32% em relação a 2023 — e encerrou o período com 392 mil associados com cotas ativas.

“Vivemos um momento muito favorável para os consórcios. A taxa de juros em alta, aliada ao encarecimento dos carros novos, tem levado os consumidores a planejarem suas aquisições. Ao optar pelo consórcio, fogem dos juros e conseguem comprar cartas de valor maior, para acompanhar a tendência de alta nos preços dos veículos e, assim, realizar seus sonhos”, afirma Danielle Rampini, consultora de Consórcios e Seguros do Sicredi.

VEJA MAIS

Nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde o Sicredi atua em estados como Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Acre, Mato Grosso e parte de Goiás, a carteira chega a R$ 7,3 bilhões, com 61 mil cotas ativas.

“A maior demanda é por automóveis e veículos pesados, motivada pelo perfil econômico dessa localidade”, aponta Danielle.

Em 2025, o tíquete médio nesses estados cresceu 3%, alcançando R$ 115 mil.

Consórcios para diferentes perfis e objetivos

Além dos tradicionais consórcios de imóveis e veículos, o Sicredi oferece alternativas para caminhões, tratores, motos, serviços, móveis planejados, placas de energia solar, bens náuticos e mais. O modelo cooperativista da instituição garante taxas mais acessíveis aos associados.

“O consórcio é uma solução alinhada aos princípios do cooperativismo, promovendo planejamento, educação financeira e acesso facilitado a bens e serviços com taxas justas. Nosso crescimento demonstra que estamos no caminho certo”, destaca Felipe Sessin, superintendente de Produtos do Sicredi.

Para saber mais, os interessados podem acessar o site sicredi.com.br/consorcios, procurar uma das agências ou utilizar o aplicativo da instituição.