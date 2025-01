Financiamento ou consórcio: entenda as diferenças e qual é a melhor opção para adquirir um novo bem

Adquirir bens e serviços de alto valor, como imóveis, veículos ou até mesmo procedimentos estéticos, é um objetivo que pode ser alcançado por meio do financiamento ou do consórcio. Mas qual dessas modalidades é mais vantajosa para você? Para ajudar nessa decisão, conversamos com Daniel Smith, gerente executivo de uma agência bancária em Belém há três anos. Ele explicou um pouco sobre as principais diferenças, vantagens e cuidados que devem ser tomados na hora de optar por uma das opções.

O que é possível adquirir em cada modalidade?

Tanto o financiamento quanto o consórcio são ferramentas versáteis para alcançar diferentes metas. Além de imóveis e veículos, ambas as opções podem ser usadas para reformas, viagens, eletrodomésticos e até festas de casamento. Contudo, a escolha ideal depende da sua urgência e planejamento financeiro, como destaca Smith.

“No financiamento, o cliente contrata um empréstimo com o banco, pagando juros em troca da posse imediata do bem. Já no consórcio, não há empréstimo, e sim a formação de um fundo coletivo, no qual o participante espera ser contemplado para adquirir o bem ou serviço”.

Antes de escolher, o consumidor deve avaliar a urgência. Apesar de ser mais acessível, o consórcio não oferece uma previsão exata de quando o bem será disponibilizado, enquanto o financiamento é mais rápido.

Custo final: juros versus taxas de administração

Uma das maiores diferenças entre as modalidades está no custo. No financiamento, os juros podem encarecer significativamente o valor total do bem. Por outro lado, o consórcio não cobra juros, mas inclui uma taxa de administração.

Smith explica: “O consórcio é mais econômico em longo prazo, mas exige paciência. Já o financiamento é ideal para quem não pode esperar, mas o cliente deve estar preparado para pagar mais por isso”.

Consórcio: veículos são liderança em números

O consórcio de veículos leves segue como líder entre todos os segmentos, segundo dados levantados em setembro de 2024 pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC). Esse setor soma 4,77 milhões de participantes, o que representa 43,1% do total do sistema. Na sequência, aparecem os consórcios de motocicletas, seguidos por imóveis, veículos pesados, eletroeletrônicos e serviços.

Serviços e outras possibilidades

Além de bens materiais, como falamos no início da matéria, serviços como tratamentos estéticos, cirurgias plásticas e até festas de casamento podem ser financiados ou adquiridos via consórcio ou financiamento.

A decisão entre financiamento e consórcio depende das prioridades de cada pessoa. Quem busca rapidez pode optar pelo financiamento, enquanto aqueles que priorizam economia devem considerar o consórcio. Em ambos os casos, é essencial realizar um bom planejamento financeiro.