Consórcio: como funciona e qual o ideal para o seu momento de vida?

Comprar uma casa ou um carro é o desejo de milhões de brasileiros. Para quem não tem pressa, o consórcio é uma das formas mais vantajosas de realizar um sonho. Porém, ao contrário do que muitos pensam, os consórcios não são todos iguais e, antes de fechar um negócio, é fundamental conhecer os tipos oferecidos pelo mercado. Por isso, é importante pesquisar bastante para escolher o consórcio ideal. O Sicredi traz dicas para ajudá-lo a tomar a melhor decisão e fazer uma boa escolha.

O primeiro passo antes de escolher o tipo de consórcio é entender como ele funciona. Nessa modalidade de aquisição, um grupo de pessoas se reúne para comprar automóveis, imóveis, viagens, entre outros serviços. Por meio dele, os participantes têm acesso a um bem ou serviço que, provavelmente, não conseguiriam adquirir sozinhos. Cada membro do grupo paga uma parcela mensal. Quando sorteado, o consorciado tem acesso a uma carta de crédito, que pode ser usada para adquirir o bem.

Como escolher o melhor consórcio

Muita gente tem dúvidas sobre que tipo de consórcio escolher. A assessora de produtos e serviços do Sicredi, Karoline Alves, destaca alguns pontos que devem ser levados em consideração na hora de escolher o melhor consórcio. "É de suma importância se certificar da credibilidade da administradora de consórcios antes de fechar qualquer negócio, além de entender um pouco do produto, já que o consórcio é uma compra programada para quem deseja realizar um sonho com planejamento financeiro e sem taxa de juros", explica a representante do Sicredi.

Pesquisar os produtos e analisar as reais necessidades é essencial antes de escolher o consórcio (Freepik.com)

A dica é definir o produto ou serviço que deseja adquirir por meio do consórcio e, em seguida, verificar e entender as taxas associadas ao consórcio, incluindo taxa de administração, fundo de reserva e seguro, quando aplicável.

"A orientação é conferir como funciona a contemplação, que pode ser por sorteio ou lance, avaliar o grupo de consorciados, média de lances e tamanho do grupo, pois isso pode afetar a frequência de contemplações", ressalta Karoline.

No Sicredi você conta uma grande variedade de consórcios, que atendem praticamente todas as necessidades dos clientes, como automóveis, imóveis, motocicletas, caminhões e tratores, drones, máquinas e equipamentos, móveis planejados, náuticos, serviços e sustentável.

"O Sicredi é uma das maiores administradoras de consórcio do país, possuindo, hoje, mais de 300 mil cotas ativas, totalizando uma carteira de crédito de mais de R$ 30 bilhões. Além de termos uma das menores taxas de administração do mercado, baixa inadimplência, liberdade de escolha dos bens, além de atendimento personalizado pelas nossas cooperativas", finaliza a assessora de produtos e serviços do Sicredi.