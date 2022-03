Conselho Municipal de Transporte se reúne quinta-feira para discutir reajuste da passagem em Belém

Na próxima quinta-feira (24), o Conselho Municipal de Transporte vai discutir as propostas de reajuste das tarifas de ônibus urbanos em Belém, segundo informações anunciadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (Dieese). De acordo com o Dieese, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) está propondo reajuste de 39,4%, enquanto o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), de 42%. Para a entidade sindical, que integra o conselho, as duas propostas estão acima da inflação.