'Congresso Nacional Festa & Eventos' aposta no mercado dos casamentos em nova edição

De olho na movimentação do setor de eventos, o “Luxo de Festa - Congresso Nacional de Festas & Eventos” propõe uma reflexão sobre as transformações do segmento, que equilibra momentos únicos e autênticos com a criação de memórias significativas. O evento reunirá profissionais, marcas e tendências do setor de festas e eventos de luxo, de 3 a 5 de novembro, com networking e uma grade de conteúdos exclusivos. As embaixadoras do encontro no Pará, Giordana Maiorana e Ivana Elgrably, celebram os benefícios dessa troca para o setor de eventos no estado.

Entre os bons frutos dessa parceria, elas enfatizam que o compartilhamento de experiências profissionais ajuda a aprimorar a mão de obra local, movimenta novas tendências e amplia a rede de contatos. “O Luxo de Festas é um evento que movimenta todo o setor, trazendo tendências, referências e oportunidades de conexão. Para o Pará, essa troca é muito valiosa, porque fortalece o mercado local e estimula o crescimento de fornecedores, decoradores, cerimonialistas e profissionais que fazem parte dessa cadeia criativa”, destaca Maiorana.

Ela relembra a trajetória da Tulle, o negócio que gere ao lado da sócia, Ivana Elgrably, e que cruzou o caminho do organizador do congresso. “Tivemos a oportunidade de fazer uma consultoria com o cerimonialista César Serra, que hoje organiza o evento. Estar de volta agora, como embaixadoras, é motivo de orgulho e de sentimento de evolução”, enfatiza Giordana.

Legenda

Para Elgrably, “o congresso amplia o olhar dos profissionais e posiciona o nosso estado no mapa nacional dos grandes eventos”. Essa representatividade, na sua avaliação, funciona como uma vitrine para o trabalho que já é desempenhado no mercado paraense, com grandes profissionais e serviço de qualidade. “Sermos embaixadoras é também uma forma de abrir caminhos e inspirar outros profissionais a acreditar no potencial do nosso mercado”, completa.

O cerimonialista e organizador do evento, César Serra, explica que o evento nasceu em Gramado, no Rio Grande do Sul, iniciando antes da pandemia, mas que, nesta edição, assume uma nova fase, agora como um encontro de proporção nacional. Essa postura também justifica a escolha de Brasília como sede, que passa a ser fixa para os próximos anos. Isso porque a posição da capital federal facilita o deslocamento de participantes de todas as regiões do país.

César Serra é o organizador do evento

Devem se reunir no evento cerca de 200 congressistas e pelo menos 23 palestrantes distribuídos entre os três dias de imersão, além de convidados especiais na abertura, incluindo a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O evento será realizado no Unique Palace e ocupa um espaço de 2000 m², com atividades programadas para durarem o dia inteiro. O foco serão as apresentações de tendências, cases e insights inovadores com curadoria de alto nível, garantem os organizadores.

'A gente está abrindo esse mercado, desse contato do Destination Wedding diretamente com os profissionais', revela César Serra

Serra explica que nesta edição a feira de negócios atrelada a programação será dedicada ao Destination Wedding, ou Destinos de Casamento, na tradução literal. “Nós anexamos ao congresso uma feira de negócios, onde nós vamos ter vinte destinos de casamento do Brasil inteiro. Então, a gente está abrindo esse mercado, desse contato do Destination Wedding (em inglês) diretamente com os profissionais, que é uma visão que eu tenho do crescimento do setor daqui para frente, principalmente no Brasil”, explica.