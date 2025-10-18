Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

'Congresso Nacional Festa & Eventos' aposta no mercado dos casamentos em nova edição

Serão três dias de imersão com palestras e trocas de experiência profissional, em Brasília

Maycon Marte
fonte

Embaixadoras do encontro no Pará, Giordana Maiorana e Ivana Elgrably (Divulgação / Rise Medias)

De olho na movimentação do setor de eventos, o “Luxo de Festa - Congresso Nacional de Festas & Eventos” propõe uma reflexão sobre as transformações do segmento, que equilibra momentos únicos e autênticos com a criação de memórias significativas. O evento reunirá profissionais, marcas e tendências do setor de festas e eventos de luxo, de 3 a 5 de novembro, com networking e uma grade de conteúdos exclusivos. As embaixadoras do encontro no Pará, Giordana Maiorana e Ivana Elgrably, celebram os benefícios dessa troca para o setor de eventos no estado.

Entre os bons frutos dessa parceria, elas enfatizam que o compartilhamento de experiências profissionais ajuda a aprimorar a mão de obra local, movimenta novas tendências e amplia a rede de contatos. “O Luxo de Festas é um evento que movimenta todo o setor, trazendo tendências, referências e oportunidades de conexão. Para o Pará, essa troca é muito valiosa, porque fortalece o mercado local e estimula o crescimento de fornecedores, decoradores, cerimonialistas e profissionais que fazem parte dessa cadeia criativa”, destaca Maiorana.

Ela relembra a trajetória da Tulle, o negócio que gere ao lado da sócia, Ivana Elgrably, e que cruzou o caminho do organizador do congresso. “Tivemos a oportunidade de fazer uma consultoria com o cerimonialista César Serra, que hoje organiza o evento. Estar de volta agora, como embaixadoras, é motivo de orgulho e de sentimento de evolução”, enfatiza Giordana.

image Legenda (Divulgação / Rise Medias)

Para Elgrably, “o congresso amplia o olhar dos profissionais e posiciona o nosso estado no mapa nacional dos grandes eventos”. Essa representatividade, na sua avaliação, funciona como uma vitrine para o trabalho que já é desempenhado no mercado paraense, com grandes profissionais e serviço de qualidade. “Sermos embaixadoras é também uma forma de abrir caminhos e inspirar outros profissionais a acreditar no potencial do nosso mercado”, completa.

VEJA MAIS

image Pós-Círio: veja as próximas romarias, missas e eventos da programação oficial
Até o fim de outubro, diversas romarias temáticas e eventos culturais serão realizados, incluindo a tradicional Procissão da Festa e a Subida da Imagem, que marcam o encerramento do Círio 2025

image Caixa Cultural Belém é inaugurada com exposições e espaço para eventos culturais
O espaço, localizado na Estação das Docas, abre ao público com entrada gratuita e traz as mostras ‘Espíritos da Floresta’, do coletivo MAHKU, e ‘Paisagens em Suspensão’

image Governo do Pará abre edital para eventos do Pavilhão Pará na Green Zone durante a COP 30
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online, de 9 a 19 de outubro

O cerimonialista e organizador do evento, César Serra, explica que o evento nasceu em Gramado, no Rio Grande do Sul, iniciando antes da pandemia, mas que, nesta edição, assume uma nova fase, agora como um encontro de proporção nacional. Essa postura também justifica a escolha de Brasília como sede, que passa a ser fixa para os próximos anos. Isso porque a posição da capital federal facilita o deslocamento de participantes de todas as regiões do país.

image César Serra é o organizador do evento (Divulgação / Nina Quintana)

Devem se reunir no evento cerca de 200 congressistas e pelo menos 23 palestrantes distribuídos entre os três dias de imersão, além de convidados especiais na abertura, incluindo a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O evento será realizado no Unique Palace e ocupa um espaço de 2000 m², com atividades programadas para durarem o dia inteiro. O foco serão as apresentações de tendências, cases e insights inovadores com curadoria de alto nível, garantem os organizadores.

image 'A gente está abrindo esse mercado, desse contato do Destination Wedding diretamente com os profissionais', revela César Serra (Divulgação / Nina Quintana)

Serra explica que nesta edição a feira de negócios atrelada a programação será dedicada ao Destination Wedding, ou Destinos de Casamento, na tradução literal. “Nós anexamos ao congresso uma feira de negócios, onde nós vamos ter vinte destinos de casamento do Brasil inteiro. Então, a gente está abrindo esse mercado, desse contato do Destination Wedding (em inglês) diretamente com os profissionais, que é uma visão que eu tenho do crescimento do setor daqui para frente, principalmente no Brasil”, explica.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

luxo de festa

setor de eventos
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Luxo de festa

'Congresso Nacional Festa & Eventos' aposta no mercado dos casamentos em nova edição

Serão três dias de imersão com palestras e trocas de experiência profissional, em Brasília

18.10.25 16h45

Vagas

Concessionária abre vagas em sete cidades do Pará com foco na inclusão de PCDs

Oportunidades são para áreas administrativas e de segurança do trabalho nas regiões oeste e sul do Estado

18.10.25 13h56

HORA DE VENDER!

Comércio de Belém entra no clima do Halloween; vendas dobram após o Círio

Lojistas apostam em fantasias e acessórios personalizados, enquanto consumidores buscam variedade e preços acessíveis para celebrar o Dia das Bruxas

18.10.25 7h00

preços

Preço do pescado: confira os peixes que ficaram mais baratos e mais caros em Belém

Tucunaré registrou a maior redução no ano, com recuo de 27,25%

17.10.25 10h27

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

CÍRIO 2025

Feira de Artesanato do Círio movimenta negócios e reforça empreendedorismo inclusivo em Belém

Participantes alcançam durante os sete dias de feira um faturamento que supera até oito meses de trabalho; a FAC segue até o dia 15 de outubro

14.10.25 8h00

MOBILIDADE

Patinetes elétricos em Belém: alternativa promete economia de até 40% em relação a apps de tranporte

Até o final do mês de outubro, haverá expansão territorial do projeto, contemplando o bairro da Marambaia e as imediações do Aeroporto Internacional de Belém

16.10.25 9h00

ENTREVISTA AO GRUPO LIBERAL

Pará terá 3 lojas com painéis solares até outubro, revela CEO de maior atacadista brasileiro

Diretor Executivo de rede brasileira de supermercado atacado-varejista revelou que, só neste ano, 15 lojas contarão com painéis solares; dessas, três serão no Estado - duas em Belém e uma em Ananindeua.

12.10.25 6h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda