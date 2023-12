Congresso discute Amazônia e boas práticas na gestão de pessoas no Pará

Com o tema “Da Amazônia para o Mundo – Conectando Pessoas e Negócios", a seccional do Pará da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-PA) deu início, nesta sexta-feira (01), à programação do Congresso de Gente e Gestão (CGG), que oferta diversas palestras de forma gratuita. O objetivo do encontro, que segue até este sábado (02), no hotel Grand Mercure, no bairro de Nazaré, em Belém, é promover discussões que estabeleçam conexões sobre a região amazônica e o cenário global.

A movimentação de pessoas, desde as primeiras horas do evento, foi intensa. Ao longo do primeiro dia, o congresso contou com uma ampla programação. Pela tarde, houve três palestras simultâneas. À noite, duas palestras magnas: uma sobre a arte de realizar o impossível e outra sobre a Amazônia como indicador de sustentabilidade. O período matutino reuniu ainda cerca 300 congressistas credenciados. A expectativa é de que três mil pessoas participem do congresso ao longo dos dois dias, de acordo com a organização.

Do Grupo Liberal, a coordenadora de Recursos Humanos, Renata Souza, e a coordenadora de Serviço Social e Benefícios, Ana Maura Lopes, fizeram questão de comparecer ao evento. “Se aperfeiçoar sempre dentro dessa área é crucial. Eventos como esse nos abre a mente, recicla, ressignifica em alguns aspectos do nosso cotidiano”, disse Renata. “Pra gente que trabalha na área, tem que tá na agenda anual. São palestras que nos trazem conhecimentos novos, abordagens que nos ajudam no dia a dia”, acrescentou Ana Maura.

Para Renata, o evento "abre a mente, recicla e ressignifica" aspectos do cotidiano (Amanda Engelke / O Liberal)

Neste ano, Júnior Lopes, presidente da ABRH-PA, informou que o congresso reúne diversos palestrantes. “São mais de 27h de conteúdo. A ideia é mostrar que a Amazônia é relevante globalmente neste momento, e nós precisamos valorizar o que é feito de bom aqui, além de trazer referências para melhorias adaptadas à nossa realidade. Além disso, essas discussões propostas têm uma relevância especial para Belém e para a Amazônia, sede da COP 30. Estamos nessa conexão falando de responsabilidade ambiental e social”, afirmou.

Paulo Sardinha, diretor executivo da ABRH Brasil, acompanhou o evento durante o dia e também participou da abertura. Ele comemorou a participação do público. “Este foi um ano vigoroso para todas as nossas seccionais e encerrá-lo aqui no Pará não poderia ser melhor. Acredito que isso mostra a força da região Norte, especialmente do estado do Pará. Percebo aqui um laço mais apertado com questões relacionadas ao nosso país que, muitas vezes, o restante do país precisa ainda aprender a desenvolver”, afirmou Sardinha.

O diretor executivo também fez questão de elogiar a programação. “Esses dois dias é como se fosse um um mini MBA, tamanha é a riqueza de temas. Eu costumo dizer que, certamente, as pessoas durante esses dois dias chegaram de um tamanho e vão sair de um tamanho ainda maior em termos de conhecimento, de experiência, de solidez pra continuar esse trabalho de gestão que envolve pessoas e organizações”, prospectou o representante nacional da ABRH.

Neste sábado o congresso tem início às 8h com Izabella Camargo, que fará uma palestra magna sobre produtividade sustentável. Algumas das outras palestras magnas do dia são: Cenários Globais de RH, A Diferença é a Chave da Sustentabilidade dos Negócios, e Atitude Transformadora. Ao longo do dia ainda acontecem palestras simultâneas e outras palestras magnas na Arena do Conhecimento. Ao todo, neste sábado, serão 20 palestras. A programação completa está disponível no site da ABRH Pará.