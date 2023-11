Novembro Azul: Grupo Liberal reforça campanha com ações e serviços entre seus colaboradores

No mês em que é celebrado a campanha do Novembro Azul, o Grupo Liberal também aderiu à causa em mais um ano de edição e promoveu diversas programações voltadas aos cuidados e à saúde de seus colaboradores. As atividades, organizadas pela Gestão de Recursos Humanos, começaram no dia 14 de novembro, com corte de cabelo e terminaram nesta terça-feira (21), com palestra, massoterapia, entrega de brinde e a foto oficial do dia, no hall de entrada da sede da empresa, localiz​ada no bairro do Marco, em Belém. Para a foto oficial, os colaboradores vestiram roupas da cor azul, reforçando a importância de dar visibilidade para a campanha.

Na manhã desta terça-feira (21), auditório principal da sede de O Liberal foi palco para a palestra que abordou a importância da informação e conscientização na qualidade de vida do homem, ministrada pelo enfermeiro Sávio Santos, que há quatro anos atua como profissional da saúde na Unimed e, hoje, é responsável técnico do setor de Atenção Primária à Saúde (APS).

Segundo o enfermeiro, a campanha é de importância mundial e promover esta ideia dentro dos ambientes ocupacionais é crucial para aproximar os colaboradores do tema, que ainda é visto como um tabu dentro da cultura masculina e também organizacional.

"Hoje em dia, os profissionais buscam focar na melhoria da qualidade de vida que uma pessoa do sexo masculino pode alcançar ao invés de falar apenas da doença em si e isso tem sido eficaz, pois o aumento do interesse pelo tema é positivo e exponencial", comenta.

VEJA MAIS

No evento, notou-se uma ativa participação dos colaboradores que estiveram presentes, onde muitos puderam tirar suas dúvidas para melhor entender sobre a prevenção e o diagnóstico do câncer de próstata.

Compondo o quadro de colaboradores do setor de assinaturas Mercado Leitor há 20 anos, Cleber Ferreira, de 44 anos, contou que sempre participa dos eventos promovidos pelo Grupo Liberal e afirmou que sempre sai com uma nova perspectiva sobre os assuntos abordados.

"Este ano eu vou fazer o exame de próstata pela primeira vez e vou aproveitar para esclarecer o que eu ainda tenho de dúvidas aqui, na palestra", declarou. E continuou: "A gente passa muito tempo dentro da empresa e esquece de cuidar desses detalhes. Mas para mim, que já passei dos 40 anos, é o que pode definir minha saúde e meu tempo de vida daqui por diante", finalizou.

Colaboradores participaram de sessões de massagem. (Carmem Helena/ O Liberal)

Sessões de massoterapia

À tarde, os colaboradores também puderam aproveitar sessões de massagens promovidas pelo projeto de extensão empresarial, organizado pela Universidade da Amazônia (Unama) e orientado pela esteticista e gestora de ensino, além de coordenadora do curso de Estética na Unama, Tatiana Montes Almeira, 30 anos. Segundo a profissional, o projeto visa melhorar a qualidade de vida dos profissionais e melhorar o quadro de saúde.

"Os colaboradores apresentam melhoria no humor, no sono, na ansiedade e acabam por produzir mais quando são expostos a eventos como estes, o que é importante para todos que fazem parte da organização".

Colaboradores também participaram de palestras, chamando atenção para a importância da campanha. (Carmem Helena/ O Liberal)

Psicóloga do Grupo Liberal garante que a qualidade vida dos colaboradores melhor com eventos como estes

Renata Souza, psicóloga e responsável pelo departamento de Recursos Humanos do Grupo Liberal, afirma que ações como estas contribuem para uma melhor qualidade de vida dentro do ambiente organizacional. "Com esse tipo de ação, o colaborador consegue amenizar os estresses comuns do dia a dia, com momentos relaxantes e de interatividade", relata.

A profissional comenta que esses momentos são importantes, pois os colaboradores conseguem interagir entre si, tirar as principais dúvidas e melhorar o quadro emocional, caso não esteja indo bem. "Devemos lembrar que se trata apenas de uma pessoa que tem que cumprir com resultados. O colaborador é uma pessoa, com sentimentos e emoções, e a empresa deve olhar para isso também".

Carolina Mota (estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)