Chikungunya

Primeira vacina é aprovada pelos EUA. No Brasil, Butantan deve pedir liberação de imunizante à Anvisa em 2024

Desconectados

IBGE revela que 6,4 milhões de residências do País não têm acesso à internet. Dado é de 2022.

Antônio Fagundes (J. Bosco)

'Humor é o melhor caminho para discutir preconceitos'

Antônio Fagundes, ator, a respeito do vídeo que viralizou na web sobre a campanha “Novembro Azul”, de prevenção ao câncer de próstata.

TRIBUNAIS

ACORDO

Durante o VIII Encontro do Conselho dos Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre), presidentes e representantes dos tribunais estaduais da região Norte assinaram acordo de cooperação interinstitucional e formalizaram a criação do Núcleo de Cooperação que vai reunir os Judiciários do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Pará, de Rondônia, de Roraima e do Tocantins. A missão é atuar para criar instrumentos de cooperação judiciária para otimizar a prestação dos serviços. A presidente do TJ do Pará, desembargadora Maria de Nazaré Gouveia, manifestou irrestrito apoio à iniciativa.

FOME

ESTATÍSTICA

Dados divulgados nesta semana pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) apontam que o número de pessoas que passam fome na América Latina e Caribe caiu de 2021 para 2022, mas ainda há 43,2 milhões nessa situação. Segundo o “Panorama Regional da Segurança Alimentar e Nutrição 2023”, o índice de fome nos países latino-americanos e caribenhos passou de 7% em 2021 para 6,5% da população, em 2022. Houve melhora nos índices, mas os números ainda são piores que os registrados em 2019, último ano antes da pandemia de covid-19, quando a taxa era de 5,6%.

COOPERAÇÃO

CIÊNCIA

Pesquisas desenvolvidas pelo Museu Paraense Emílio Goeldi têm avançado sobre o levantamento e monitoramento da fauna e da flora e as relações ecológicas existentes em áreas de mineração do município de Paragominas, no nordeste do Pará. Na região, a produção de conhecimento é fortalecida por meio do Consórcio de Pesquisas em Biodiversidade Brasil-Noruega (BRC), uma rede de cooperação científica que envolve, além do Goeldi, as universidades federais do Pará (UFPA) e Rural da Amazônia (Ufra), além da Universidade de Oslo, uma das maiores da Noruega.

ACORDO

Os resultados da parceria, estabelecida há dez anos, impactam diretamente no fortalecimento da ciência, na ampliação da formação de recursos humanos qualificados e no estabelecimento de estratégias de compensação ambiental do setor mineral para as comunidades no seu entorno de atuação. A recente renovação do acordo do BRC gera a expectativa de que novos frutos como esse sejam colhidos a longo prazo na região.

CÂMARA

ÁFRICA

A presidente da Câmara de Comércio Brasil-África, Silvana Saraiva, e diretores da entidade desembarcam no estado para a feira Pará Negócios 2023, que ocorrerá nos dias 18 e 19, no Hangar. O objetivo é fomentar as relações do comércio paraense com o continente africano em diferentes setores, inclusive o do turismo, por isso a comitiva confirmou ida ao Marajó oriental, a fim de conhecer parte dos potenciais turísticos da região, como a criação de búfalos e o roteiro do queijo. Além da entidade africana, Elizabete Grunvald, presidente da Associação Comercial do Pará, à frente da feira, anunciou que outras oito entidades estarão concedendo linhas de crédito durante o evento, que terá 250 estandes contratados e espera gerar mais de R$ 16 milhões em negócios na programação, que terá entrada franca.

AMAZÔNIA

SEGURANÇA

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assinou ontem, em Manaus, o plano de financiamento Programa Amas (Amazônia: Segurança e Soberania), com investimento superior a R$ 2 bi. O objetivo é fortalecer a presença das forças de segurança na região amazônica para o combate a crimes ambientais, tráfico de pessoas e drogas, exploração sexual infantil, garimpo, extração, caça e pesca ilegais, além de disputas entre facções.

VALE

OTIMISMO

Em recente teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre de 2023, Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale, expressou um elevado grau de otimismo em relação ao futuro da companhia. De acordo com ele, os indicadores mostram melhorias significativas desde a reformulação da empresa em 2019. Bartolomeo destacou o estado resiliente do mercado de minerais, principalmente no que se refere ao níquel, vislumbrando um futuro favorável para este metal e também para o cobre. Ele ressaltou que a Vale está “bem posicionada” para cumprir suas metas.

EM POUCAS LINHAS

► Sobre matéria veiculada na quinta-feira, 9, em O Liberal, sobre o desabastecimento de água nos bairros do Parque Verde e Coqueiro, prejudicando especialmente os conjuntos Satélite, Maguari, Pedro Teixeira, Orlando Lobato, Ilha Porchat e Mururé, o presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes Jr., fez uma linha direta com a coluna. Ele informou que o conserto das bombas que abastecem os conjuntos foi concluído na mesma noite, e o abastecimento de água amanheceu ontem regularizado nos dois bairros.

► Publicamente, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), gravou um vídeo dando, como ele mesmo disse, um “spoiler” da obra da nova orla de Ananindeua, no bairro do Icuí, às margens do rio Maguari. Pelas imagens, a obra de fato está bem adiantada. Internamente, Daniel marcou o dia 3 de dezembro como a data de inauguração da orla com grandes shows musicais, como o do grupo Nosso Tom, e até uma atração nacional. Até agora, o nome quase confirmado é do cantor Péricles.

► Começa hoje a 6ª edição do Festival Gastronomia das Ilhas. O evento, sob o selo “Belém, Cidade Criativa Unesco da Gastronomia”, vai reunir onze restaurantes localizados no entorno da ilha do Combu. O Festival vai até este domingo, 12. Paralelamente aos dois dias do evento, das 9h às 16h, ocorre a Feira do Produtor na praça Princesa Isabel, na Condor, com produtos orgânicos cultivados na ilha do Combu. Segundo a Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), organizadora do evento, são esperados cerca de 3 mil participantes nos dois dias de festival.

► O bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, recebe hoje ação de saúde e cidadania. A programação, do governo do Estado, começa às 8h na rua Carlos Prestes, próximo à avenida Orlando Costa, no residencial Olga Benário. Inclui atendimentos médicos e odontológicos e emissão de documentos.