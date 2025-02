Confira oportunidades em concursos na área de TI

Entre as oportunidades, na área de Tecnologia da Informação, há vagas na administração pública, no Pará, e também para outros estados. Como exemplos há os concursos da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), com sede em Marabá, sudeste do Pará; da Agência Espacial Brasileira e do Ministério Público da União (MPU), os dois últimos órgãos públicos com sede em Brasília (DF).

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) oferta vagas para cargos de técnico de Tecnologia da Informação (nível médio) e analista de Tecnologia da Informação na área de desenvolvimento de software (nível superior).

O edital do concurso da Unifesspa está publicado no site da organizadora: a Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). As inscrições seguem abertas até o próximo dia 24 de fevereiro, e a remuneração varia de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. As taxas de inscrições são de R$ 100 a R$ 110,00, e a data da prova objetiva é 30 de março de 2025.

A Agência Espacial Brasileira também abriu concurso para 30 vagas de nível superior, que envolve a área tecnológica, a exemplo do cargo para tecnologista Júnior, com especialidade em Tecnologia da Informação. A remuneração inicial é de R$ 6.662,68 a R$ 10.823,89.

De acordo com o edital AEB, publicado no Diário Oficial da União no dia 30 de dezembro de 2024, as inscrições no concurso público deverão ser feitas no site do Cebraspe (banca organizadora do certame) entre os dias 29 de janeiro e 19 de fevereiro de 2025. As provas para a AEB estão previstas para o dia 13 de abril de 2025.

O Ministério Público da União (MPU), também, quer preencher 172 vagas, e formar cadastro reserva com oportunidades por todo o Brasil, e inclui na carreira administrativa, para o nível superior, o cargo de analista – desenvolvimento de sistemas, com remuneração de R$ 13.994,78. O concurso também prevê vagas, por exemplo, para os cargos de perito em TI e Comunicação. As inscrições vão até 27 de fevereiro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).