Confira o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil e FGTS neste ano

O calendário de pagamento dos programas Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, e o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para 2022 já está disponível. As datas de pagamento do abono salarial, conhecido como PIS/Pasep, serão divulgadas ainda neste mês de janeiro, segundo a Caixa Econômica Federal.

Todos os benefícios serão pagos por meio da poupança digital da Caixa Econômica Federal, disponível no aplicativo Caixa Tem. Inicialmente o dinheiro pode ser usado para realizar pagamentos dentro do próprio aplicativo ou pelo cartão de débito virtual para fazer compras online em supermercados, farmácias e outros estabelecimentos. As datas para disponibilização de transferências para outros bancos e saques em espécies ainda seguem indefinidas.

Para o saque-aniversário, o trabalhador pode escolher a conta corrente de destino, contanto que seja cadastrada no mesmo CPF do dono da conta no Fundo de Garantia.

Calendário Auxilio Brasil

O pagamento será de acordo com o dígito final do NIS do beneficiário.

Janeiro

NIS 1 - Recebe no dia: 18/01

NIS 2 - Recebe no dia: 19/01

NIS 3 - Recebe no dia: 20/01

NIS 4 - Recebe no dia: 21/01

NIS 5 - Recebe no dia: 22/01

NIS 6 - Recebe no dia: 25/01

NIS 7 - Recebe no dia: 26/01

NIS 8 - Recebe no dia: 27/01

NIS 9 - Recebe no dia: 28/01

NIS 0 - Recebe no dia: 29/01

Fevereiro

NIS 1 - Recebe no dia: 11/02

NIS 2 - Recebe no dia: 12/02

NIS 3 - Recebe no dia: 17/02

NIS 4 - Recebe no dia: 18/02

NIS 5 - Recebe no dia: 19/02

NIS 6 - Recebe no dia: 22/02

NIS 7 - Recebe no dia: 23/02

NIS 8 - Recebe no dia: 24/02

NIS 9 - Recebe no dia: 25/02

NIS 0 - Recebe no dia: 26/02

Março

NIS 1 - Recebe no dia: 18/03

NIS 2 - Recebe no dia: 19/03

NIS 3 - Recebe no dia: 22/03

NIS 4 - Recebe no dia: 23/03

NIS 5 - Recebe no dia: 24/03

NIS 6 - Recebe no dia: 25/03

NIS 7 - Recebe no dia: 26/03

NIS 8 - Recebe no dia: 29/03

NIS 9 - Recebe no dia: 30/03

NIS 0 - Recebe no dia: 31/03

Abril

NIS 1 - Recebe no dia: 16/04

NIS 2 - Recebe no dia: 19/04

NIS 3 - Recebe no dia: 20/04

NIS 4 - Recebe no dia: 22/04

NIS 5 - Recebe no dia: 23/04

NIS 6 - Recebe no dia: 26/04

NIS 7 - Recebe no dia: 27/04

NIS 8 - Recebe no dia: 28/04

NIS 9 - Recebe no dia: 29/04

NIS 0 - Recebe no dia: 30/04

Maio

NIS 1 - Recebe no dia: 18/05

NIS 2 - Recebe no dia: 19/05

NIS 3 - Recebe no dia: 20/05

NIS 4 - Recebe no dia: 21/05

NIS 5 - Recebe no dia: 24/05

NIS 6 - Recebe no dia: 25/05

NIS 7 - Recebe no dia: 26/05

NIS 8 - Recebe no dia: 27/05

NIS 9 - Recebe no dia: 28/05

NIS 0 - Recebe no dia: 31/05

Junho

NIS 1 - Recebe no dia: 17/06

NIS 2 - Recebe no dia: 18/06

NIS 3 - Recebe no dia: 21/06

NIS 4 - Recebe no dia: 22/06

NIS 5 - Recebe no dia: 23/06

NIS 6 - Recebe no dia: 24/06

NIS 7 - Recebe no dia: 25/06

NIS 8 - Recebe no dia: 28/06

NIS 9 - Recebe no dia: 29/06

NIS 0 - Recebe no dia: 30/06

Julho

NIS 1 - Recebe no dia: 19/07

NIS 2 - Recebe no dia: 20/07

NIS 3 - Recebe no dia: 21/07

NIS 4 - Recebe no dia: 22/07

NIS 5 - Recebe no dia: 23/07

NIS 6 - Recebe no dia: 26/07

NIS 7 - Recebe no dia: 27/07

NIS 8 - Recebe no dia: 28/07

NIS 9 - Recebe no dia: 29/07

NIS 0 - Recebe no dia: 30/07

Agosto

NIS 1 - Recebe no dia: 18/08

NIS 2 - Recebe no dia: 19/08

NIS 3 - Recebe no dia: 20/08

NIS 4 - Recebe no dia: 23/08

NIS 5 - Recebe no dia: 24/08

NIS 6 - Recebe no dia: 25/08

NIS 7 - Recebe no dia: 26/08

NIS 8 - Recebe no dia: 27/08

NIS 9 - Recebe no dia: 30/08

NIS 0 - Recebe no dia: 31/08

Setembro

NIS 1 - Recebe no dia: 17/09

NIS 2 - Recebe no dia: 20/09

NIS 3 - Recebe no dia: 21/09

NIS 4 - Recebe no dia: 22/09

NIS 5 - Recebe no dia: 23/09

NIS 6 - Recebe no dia: 24/09

NIS 7 - Recebe no dia: 27/09

NIS 8 - Recebe no dia: 28/09

NIS 9 - Recebe no dia: 29/09

NIS 0 - Recebe no dia: 30/09

Outubro

NIS 1 - Recebe no dia: 18/10

NIS 2 - Recebe no dia: 19/10

NIS 3 - Recebe no dia: 20/10

NIS 4 - Recebe no dia: 21/10

NIS 5 - Recebe no dia: 22/10

NIS 6 - Recebe no dia: 25/10

NIS 7 - Recebe no dia: 26/10

NIS 8 - Recebe no dia: 27/10

NIS 9 - Recebe no dia: 28/10

NIS 0 - Recebe no dia: 29/10

Novembro

NIS 1 - Recebe no dia: 17/11

NIS 2 - Recebe no dia: 18/11

NIS 3 - Recebe no dia: 19/11

NIS 4 - Recebe no dia: 22/11

NIS 5 - Recebe no dia: 23/11

NIS 6 - Recebe no dia: 24/11

NIS 7 - Recebe no dia: 25/11

NIS 8 - Recebe no dia: 26/11

NIS 9 - Recebe no dia: 29/11

NIS 0 - Recebe no dia: 30/11

Dezembro

NIS 1 - Recebe no dia: 10/12

NIS 2 - Recebe no dia: 13/12

NIS 3 - Recebe no dia: 14/12

NIS 4 - Recebe no dia: 15/12

NIS 5 - Recebe no dia: 16/12

NIS 6 - Recebe no dia: 17/12

NIS 7 - Recebe no dia: 20/12

NIS 8 - Recebe no dia: 21/12

NIS 9 - Recebe no dia: 22/12

NIS 0 - Recebe no dia: 23/12



Calendário do saque-aniversário do FGTS

Nascidos em janeiro - saques de janeiro a março

Nascidos em fevereiro – saques de fevereiro a abril

Nascidos em março – saques de março a maio

Nascidos em abril – saques de abril a junho

Nascidos em maio – saques de maio a julho

Nascidos em junho – saques de junho a agosto

Nascidos em julho – saques de julho a setembro

Nascidos em agosto – saques de agosto a outubro

Nascidos em setembro – saques de setembro a novembro

Nascidos em outubro – saques de outubro a dezembro

Nascidos em novembro – saques de novembro de 2022 a janeiro de 2023

Nascidos em dezembro – saques de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023