Confira lista de celulares aptos a internet 5G no Brasil

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) divulgou nesta semana uma lista de aparelhos compatíveis com a rede móvel 5G. Depois do leilão, a expectativa é de o sinal comece a chegar para os consumidores finais até o meio do ano que vem. As informações são do UOL.

Entre os celulares homologados, estão os modelos mais recentes de iPhones, aparelhos da Xiaomi, Motorola e Samsung, além de alguns da Asus, Nokia, Realme e TCL. Ao todo, são 49 modelos.



Para não cair em ciladas, a Agência ressalta que a homologação é pré-requisito para uso e comercialização de produtos no Brasil. O consumidor deve ficar atento. A homologação é importante porque ela garante que os eletrônicos foram submetidos a testes que buscam impedir riscos, como superaquecimento, explosão, radiação ou interferências em outros sinais de comunicação, por exemplo.

Um produto não homologado é vendido por preços muito abaixo dos demais praticados no mercado, o que pode atrair o cliente, mas saiba que essa venda é ilegal. Para garantir que o seu aparelho não é ilegal, você deve checar a presença de um selo da Anatel ou número de certificação no corpo do celular, que também pode estar na caixa.

Na lista de aparelhos homologados, a Anatel informa que o modo de operação dos aparelhos é de 5G, e apenas três vão funcionar com o 5G DSS, que utiliza frequências usadas pelo 3G e pelo 4G. São eles: Samsung Galaxy Z Fold 2, Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro.

Confira abaixo os modelos homologados, separados por marca:

Apple

* iPhone 12

* iPhone 12 Mini, Pro e Pro Max

* iPhone 13

* iPhone 13 Mini, Pro, Pro Max

Xiaomi

* Mi 10T

* Mi 10T Pro

* Mi 11

* Poco F3

* Poco M3 Pro

* Redmi Note 10 5G

* Xiaomi 11 Lite 5G NE

Samsung

* Galaxy A32 5G

* Galaxy A52 5G

* Galaxy A52s 5G

* Galaxy M52

* Galaxy Note 20 5G

* Galaxy Note 20 Ultra 5G

* Galaxy S21

* Galaxy S21 FE

* Galaxy S21 Ultra

* Galaxy S21+

* Galaxy Z Flip 3

* Galaxy Z Fold 2

* Galaxy Z Fold 3

Asus

* ROG Phone 3

* ROG Phone 5

* ROG Phone 5s

* Zenfone 7

* Zenfone 8

* Zenfone 8 Flip

Nokia

* Nokia G50

Motorola

* Moto G 5G

* Moto G 5G Plus

* Moto G100

* Moto G200

* Moto G50 5G

* Moto G71

* Motorola Edge

* Motorola Edge 20

* Motorola Edge 20 Lite

* Motorola Edge 20 Pro

Realme

* Realme 7 5G

* Realme 8 5G

* Realme GT Master Edition

TCL

* TCL 20 Pro 5G