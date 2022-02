Confira ideias simples e econômicas para banheiros pequenos

Tá reformando a casa e não sabe o que fazer com um banheiro pequeno? Então confere as ideias simples e econômicas do Oliberal.com que vão lhe ajudar a deixar o ambiente amplo, com boa iluminação e organizado.

Abuse da luz branca e cores claras

Banheiro claro e iluminado. (Reprodução)

Para conseguir otimizar o espaço, uma das alternativas é apostar na luz branca e escolher tons claros, pois essa simples opção traz uma sensação de amplitude. Outra dica é apostar em espelho, de preferência grande. Se tiver tempo, pesquise os valores pelas lojas da cidade ou faça um orçamento que caiba no seu bolso.

Use a parede e coloque nichos

As paredes nos banheiros pequenos são espaços preciosos e devem ser usadas sempre que possível. Coloque prateleiras, ganchos e, se possível, aposte nos nichos embutidos. Alguns utensílios podem ser encontrados facilmente e giram em torno de R$ 100 em lojas de departamento.

Tenha atenção com as portas

Box com porta de correr. (Reprodução / Leroy Merlin)

Apesar da porta de correr ser uma ótima opção para ter mais espaço, algumas não dão a privacidade necessária para os habitantes da casa que vão usufruir do lugar. Por isso, opte pela porta de correr apenas no box do chuveiro e deixe a porta do banheiro normal.

Organização é essencial

Prezar pela organização é uma dica fundamental para quem tem banheiro pequeno e as cestas e caixas organizadoras são peças chaves para se manter organizado. Além disso, caso o espaço tenha armários, é possível fixar ganchos na parte interna da porta para pendurar chapinha, escovas de cabelo ou máquina de barbear.

Caixote de feira pode virar nicho na parede ou porta toalha

Caixote de feira no banheiro. (Reprodução / Pinterest)

Já passou pela feira da sua cidade e viu vários caixotes de frutas e verduras? Se você tiver tempo e disposição, a caixa de madeira pode virar um belo objeto para guardar toalhas, papel higiênicos ou roupas sujas, basta passar pintar e colocá-lo nos altos da parede ou no lugar de sua preferência.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)