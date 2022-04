Confira dicas para evitar ficar com o nome sujo e ter o CPF negativado

Ter o nome sujo na praça é prejudicial de várias formas. O consumidor fica impossibilitado de fazer algumas compras e de acessar empréstimos e financiamentos, e a economia em geral também leva a pior.

Segundo dados do Serasa, cada um dos brasileiros com o CPF negativado deve pouco mais de R$ 4 mil, o que representa um aumento de mais de 3% no comparativo com abril de 2020, pico da inadimplência durante a pandemia da covid-19.

VEJA MAIS

Confira dicas de como evitar ter o nome sujo:

1. Tenha um planejamento financeiro

Ele é essencial para conseguir atingir objetivos. Geralmente, quem não tem esse planejamento pode sofrer sérios problemas no orçamento mensal. A dica é utilizar uma planilha de controle de gastos, para evitar dívidas.

2. Controle as despesas

Às vezes o risco de faltar dinheiro e ficar com o nome sujo está no modo como você gasta. E as compras desnecessárias e em excesso são as maiores causadoras do problema. Verifique se há realmente necessidade e urgência em fazer uma nova aquisição.

3. Se atente ao vencimento das contas

Quando elas vencem em dias diferentes, pode ser comum esquecer de efetuar o pagamento, o que gera a cobrança de juros. Então, tenha sempre um controle do dia do vencimento de todas as suas contas, principalmente as fixas e mensais.

4. Não empreste seu nome

O número de pessoas prejudicadas por esse tipo de boa-fé é grande. Em alguns casos, pode até ser válido, mas saiba que há sempre o risco da pessoa não pagar aquele empréstimo.

5. Tenha uma reserva financeira

O ideal é sempre ter um dinheiro guardado para emergências, como reparos em casa, doença, acidentes e outros. Esses valores não devem ser utilizados para pagar contas mensais. Assim você pode ter mais tranquilidade financeira.