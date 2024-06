Confira as mais de 100 vagas de estágio e aprendiz abertas no Pará com bolsa de até R$ 3,5 mil

Atualmente, 26 vagas de aprendiz e 84 vagas de estágio estão abertas no Estado do Pará, por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) totalizando 110 oportunidades em Belém e em municípios do interior. Para se candidatar, o estudante deve entrar no site https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/ e digitar o código da vaga interessada.

Além disso, o processo seletivo para o Ministério das Relações Exteriores (MRE), também conduzido pelo CIEE, tem vagas para estudantes de Belém, onde a pasta conta com um escritório regional. As inscrições para o MRE seguem abertas até o dia 28 de junho.

Veja os detalhes das seleções de estágio abertas.

Processo público - Ministério das Relações Exteriores - MRE

Nível superior (diversas graduações)

Informações e inscrições:https://pp.ciee.org.br/vitrine/12246/detalhe

Inscrições: 03/06/2024 até 28/06/2024

Benefícios: bolsa-auxílio:

● 4h/dia - 20h/semanais: R$ 787,98

● 6h/dia - 30h/semanais: R$ 1.125,69

● o auxílio transporte: R$ 10,00 por dia estagiado presencialmente

Ensino médio - Altamira - (Aprendiz)

Bolsa auxílio: R$ 6,42 / hora + vale transporte

Carga horária: 14:00 - 18:00

Requisitos: cursando ou formado no ensino médio

Código da vaga: 5203676

Comunicação (pós graduação) - Belém - (Estágio)

Bolsa auxílio: R$ 3.530,00 + auxílio transporte

Carga horária: a combinar

Requisitos: a partir do 1° módulo

Código da vaga: 5218629

Ensino médio - Belém - (aprendiz)

Bolsa auxílio: R$ 6,42 / hora + vale transporte

Carga horária: 08:00 - 12:00

Requisitos: cursando ou formado no ensino médio

Código da vaga: 5208751

Ensino médio - Belém - (estágio)

Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

Carga horária: a combinar

Requisitos: cursando o ensino médio

Código da vaga: 5219067

Engenharia civil - Belém - (estágio)

Bolsa auxílio: R$ 1.200,00 + auxílio transporte

Carga horária: 07:00 - 13:00

Requisitos: 5º ao 10º semestre

Código da vaga: 5185596