MPF abre vagas de estágio no Pará com bolsa de até R$ 2.055,65: veja como se inscrever

O Ministério Público Federal (MPF) abriu processo seletivo para vagas de estágio no Pará. O processo oferece vagas para estudantes de graduação em Direito e Jornalismo, além de estudantes de pós-graduação em três áreas do Direito: penal, socioambiental e direito dos povos indígenas.

Na capital paraense, há vagas para os estudantes de Jornalismo e para os de pós-graduação em Direito. As vagas de graduação em Direito são para a unidade MPF de Altamira.

VEJA MAIS

Como se inscrever

As pré-inscrições começam às 9h desta quinta-feira (13/06) e vão até as 12h do próximo dia 21. Para a confirmação das inscrições, o prazo começa nesta quinta-feira e vai até o próximo dia 21. A inscrição é feita por meio de um formulário online disponível no portal do MPF.

Já a confirmação de inscrição será feita presencialmente, na sede do MPF de Belém ou Altamira, com a entrega da documentação exigida no edital.

A bolsa-estágio para estudantes de pós-graduação é de R$ 2.055,65. Para estudantes de graduação, a bolsa é de R$ 1.027,82. Para os dois tipos de estágio a jornada é de 20 horas semanais e há auxílio-transporte.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO

Pré-Requisitos

Para participar do processo seletivo é necessário estar matriculado em uma das instituições que têm convênio com o MPF. As instituições estão indicadas no edital.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)