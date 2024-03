Conexão Mercado: Irmãos e CEOs da Eccoa Saúde são os convidados do 3º episódio

No segundo episódio da terceira temporada do podcast ‘Conexão Mercado’, apresentado pela jornalista Bel Soares, os convidados foram os irmãos Caio Machado e Lídia Machado, CEOs do Eccoa Saúde, empresa de Belém ligada ao crescente setor de bem-estar, que oferece uma série de terapias convencionais e alternativas. Este episódio, que foi ao ar nesta quarta-feira (06), ofereceu aos ouvintes uma visão detalhada sobre o espaço e sobre as perspectivas de mercado em empreendimentos desse tipo.

VEJA MAIS

Os irmãos Machado compartilharam suas experiências e desafios ao herdar uma empresa familiar e transformá-la em um empreendimento robusto, desvinculando a imagem dela como uma simples extensão familiar. Durante a entrevista, destacaram a jornada para posicionar a Eccoa como um espaço onde trabalham profissionais de diversas áreas e que promove a saúde integral, proporcionando uma experiência de cuidado e acolhimento aos clientes, parceiros de trabalho, colaboradores e fornecedores.

Lídia Machado descreveu o início da jornada da Eccoa: "A ideia inicial foi de nossa mãe há mais de 15 anos. Quando nos propomos a assumir, quisemos trazer uma visão diferente de mercado, que antes não era uma coisa que tinha, pois era uma empresa familiar e não tinha essa preocupação. Fizemos uma série de mudanças para que a empresa fosse uma empresa e não um conglomerado de profissionais autônomos trabalhando num espaço".

A diversidade de serviços oferecidos pela Eccoa reflete sua abordagem holística para o bem-estar e a saúde, incluindo terapias consideradas alternativas, que ganharam destaque, especialmente após a pandemia, quando houve um aumento na busca por tratamentos que cuidam da mente e das emoções. Entre os serviços oferecidos estão: Pilates, Osteopatia, Terapia CrânioSacral, Método Postural GDS, Análise Corporal Integrativa, Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Core Energetics, Constelação Familiar, Reiki, Terapia com MahaLilah, Grupo de Estudos em Pathwork, Psicoterapia, Acompanhamento Nutricional, Drenagem Linfática, Massagem Modeladora, Massagem Relaxante, Limpeza de Pele, Acupuntura, Jato de Plasma, entre outros.

Bel Soares, a apresentadora do podcast, expressou sua satisfação com o episódio e a oportunidade de conhecer mais sobre o Espaço Eccoa: "O mercado tem falado muito sobre saúde mental e emocional dos seus colaboradores, então rever Lídia e Caio no Conexão Mercado e conhecer mais do Espaço Eccoa ajuda a levar pra sociedade a opção de um espaço que integra todos esses cuidados".

Com a divulgação deste episódio, o "Conexão Mercado" proporcionou aos seus ouvintes uma visão aprofundada sobre as inovações e abordagens únicas que a Eccoa Saúde oferece, reforçando seu compromisso com o bem-estar integral de seus clientes e a evolução do mercado de saúde e bem-estar.