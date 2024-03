Conexão Mercado: Palestra sobre educação inclusiva e abertura de turmas avançadas para o Enem

Educação Inclusiva

A palestrante Priscila Caseiro (foto) vai realizar no dia 23 de março, em Parauapebas (PA), workshop intensivo sobre Educação Inclusiva e Necessidades de Aprendizagem. Na ocisão, serão abordados temas como: Introdução e Princípios da Análise do Comportamento (ABA), Funções Executivas (FE), Transtornos do Neurodesenvolvimento (TEA, TDAH, TOD, DI), Avaliação e Plano de Ensino Individualizado(PEI).

Os participantes terão a oportunidade de adquirir conhecimentos que serão úteis em suas atividades profissionais, acadêmicas e em suas vidas familiares, especialmente no ensino e cuidados com pessoas neurodivergentes. O workshop vai oferecer certificado de 8 horas e terá coffe break e sorteio de brindes.

Mais informações: 91 98182 0857

Proativa do Pará (Divulgação)

Enem 2024

A Proativa do Pará (foto) está com inscrições abertas para turma do Enem Pro 2024, com valor acessível e possibilidades de descontos no ato da matrícula. Vale destacar que a Proativa proporciona momentos de descontração e relaxamento nos dias antecedem a prova para amenizar a pressão sobre o vestibulando. Mais informações: 91 99213 - 6555 / 0800 161 0007.

Tomou posse

Conselho de Administração do CCBEU (Divulgação)

Assumiu, na última semana de janeiro, o Conselho de Administração do CCBEU escolhido em Assembleia Geral. Para o triênio 24/26 o CCBEU terá à frente a presidente Ana Celeste Franco (foto) e contará ainda com os advogados Tiago Lima como vice-presidente, João Carlos Adarrio, 1º tesoureiro, e José Mario da Costa, 1º secretário.

Cafeteria em Ananindeua

Localizada na Cidade Nova, a charmosa cafeteria G2 Coffee Garden está fazendo o maior sucesso na região. Entre doces, salgados e cafés especiais, preza pelo aconchego, excelente atendimento e um espaço charmoso e instagramável.

Amazônia Líquida

Rose Maiorana e o fotógrafo Tarso Sarraf (Divulgação)

Nesta terça, 5 de março, acontece o vernissage de mais uma edição de Amazônia Líquida, uma collab da artista plástica Rose Maiorana e o fotógrafo Tarso Sarraf (foto). A exposição vai acontecer no Castanheira Shopping no período de 5 de março a 14 de abril. Será aberta ao público e ficará no primeiro piso do Castanheira Shopping.

Beleza sustentável

Elaine Figueiredo (Divulgação)

A médica e empreendedora Elaine Figueiredo (foto) vai receber dia 8 de março, em sua franquia de dermocosméticos veganos Simple Organic, suas clientes para celebrar o Dia Internacional da Mulher com drinks, foods e toda linha de produtos de skincare natural, 100% vegana e cruelty-free. É beleza e sustentabilidade andando de mãos dadas!