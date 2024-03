Conexão Mercado: entrevista com criador de método inovador para perda de peso abriu 3ª temporada

No primeiro episódio da aguardada terceira temporada do podcast "Conexão Mercado", apresentado pela jornalista Bel Soares, Guto Lopes, fundador e CEO do Studio Guto Lopes, foi o convidado para uma entrevista estimulante e informativa sobre sua história e, claro, seu método.

O episódio, que foi ao ar nesta quarta-feira (28), trouxe Guto Lopes compartilhando insights sobre seu inovador método de treinamento, conhecido como metodologia GL15, que promete resultados em 50 dias e tem causado um verdadeiro furor em Belém. Entender primeiro a mente do aluno, é o foco.

“Você só vende algo que você faz. Eu me trasformei com meu método, fiz a transformação de minha esposa e de meu pai, que na época tinham 100 quilos. Desde então começaram a me dar ouvidos e ajudo muitas pessoas hoje”, disse o empreendedor, que contou também sobre os percalços para se consolidar como empresário.

Com quatro unidades já em funcionamento na capital paraense e planos para expandir para o Rio de Janeiro em breve, a abordagem revolucionária de Guto está conquistando cada vez mais adeptos.

Em seus quase 40 minutos de conversa com Bel Soares, Guto discutiu detalhadamente como a metodologia GL15 tem gerado resultados considerados impressionantes em um período curto de tempo. O profissional promete transformações físicas em até 50 dias.

“O príncipio da metodologia é entender a mentalidade do meu aluno, entender sua rotina, identificar a causa so sobrepeso daquela pessoa, só assim passo treinamento específico”, disse Guto.

Com o sucesso do episódio de estreia, os ouvintes estão ansiosos pelos próximos episódios da terceira temporada do podcast "Conexão Mercado", certos de que mais insights valiosos e histórias inspiradoras estão por vir.