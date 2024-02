Conexão Mercado: evento de nutrição, dermatologia em foco e os 25 anos do Xerfan Advocacia

Nutrição, saúde e bem-estar

O mês de março vai trazer muitos eventos, meeting e inaugurações envolvendo saúde, bem-estar e nutrição de alto valor.

Iza Bastos (foto), representante Nutrify, contou que a marca vai desenvolver junto a seus clientes e nutricionistas parceiros um mês cheio de novidades que agregam e contribuem para a qualidade de vida.

Ótica Moderna

A Kodak Blue é conhecida como uma das melhores lentes do mercado e a Ótica Moderna está com promoção nas armações com esse tipo de lente, que além da qualidade tem antirreflexo com filtro azul que dá a proteção necessária para o uso de telas que são tão presentes em nosso cotidiano.

Dermatologia em foco

Andrea Miranda (Divulgação)

Para aqueles que são apaixonados pelos melhores e mais modernos tratamentos estéticos, Liftera é a mais revolucionária e inovadora tecnologia de ultrassom microfocado, capaz de proporcionar uma experiência única e resultados impressionantes na pele.

Um dos principais diferenciais é sua tecnologia patenteada de unidade digital de potência que proporciona uma sessão muito mais confortável para o paciente, fazendo com que ele não sinta dor na hora de realizar o procedimento. A agenda da Dra. Andrea Miranda está cheia de pacientes que procuram a eficácia desse procedimento.

Arquitetura em foco

Legenda (Divulgação)

A arquiteta Karen Casseb (foto) que atua em projetos residenciais, comerciais e de ambientação está em ritmo acelerado em sua agenda e se dividindo entre o Pará e Amapá para atender a alta demanda de clientes.

25 anos

O escritório Xerfan Advocacia completou 25 anos com uma grande festa e show do cantor Paulo Ricardo. A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, prestigiou o evento.

Qualidade de vida

O Studio Guto Lopes é conhecido pela metodologia GL15, focada em ajudar pessoas interessadas em emagrecer de forma saudável e consistente. Com o acompanhamento multiprofissional e técnica exclusiva, o studio consegue fazer com que os alunos percam até 10 quilos, em apenas 50 dias. O resultado é considerado incrível e tem chamado a atenção de cada vez mais pessoas em busca de um estilo de vida mais ativo.