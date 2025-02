Conexão Mercado: episódio dessa semana aborda o uso de IA na área da saúde

O convidado desta semana do videocast Conexão Mercado é o diretor da clínica Dimagem e vice-presidente do Paysandu, Diego Moura. Durante o programa, ele contou como equilibra a vida de médico e gestor empresarial e como a Inteligência Artificial (IA) está impactando no setor da saúde, principalmente em diagnósticos por imagem. O terceiro episódio da 5ª temporada do videocast vai ao ar nesta quarta-feira, 5.

Diego pontuou que, além de discutir sua trajetória profissional, a conversa também trouxe um panorama sobre a história da Dimagem, uma empresa de saúde com 40 anos de atuação no Pará. Ele destacou a relação entre seu papel como médico e gestor e o crescimento da clínica nos últimos 10 anos, período em que esteve à frente da gestão. Além disso, foram abordados os principais desafios e avanços da saúde na região.

O convidado também ressaltou a importância da Inteligência Artificial na área da saúde, exemplificando seu uso em equipamentos de ressonância magnética. Segundo ele, a IA tem sido fundamental para acelerar o tempo dos exames sem comprometer a qualidade das imagens, trazendo benefícios tanto para os profissionais quanto para os pacientes.

"Fiquei muito feliz em participar e poder compartilhar essa história com outros empresários que também atuam na área. De alguma forma, espero que minha experiência possa servir de estímulo para os mais jovens que desejam crescer nesse setor, sempre com o intuito de fortalecer e desenvolver a saúde na nossa região", afirmou Diego.

Para a apresentadora Bel Soares, receber o entrevistado foi uma experiência bem interessante. “Conseguimos falar sobre IA e a perspectiva da área da saúde, que é um dos setores mais beneficiados com o uso da tecnologia”, disse.