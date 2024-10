Conexão entre Belém e Europa se intensifica com novos voos a partir de Novembro

A companhia aérea, TAP Air Portugal, anunciou que Belém passará a ter 6 voos por semana para o país europeu, a partir de 4 de novembro. As novas linhas incluem as com destino a Manaus, no Amazonas, que fazem conexão na capital paraense. Em resposta à reportagem de O Liberal, a empresa explica que investe na conectividade entre Belém e a Europa por acreditar no potencial da rota.

“Temos consistentemente vindo a aumentar o número de voos, no sentido de oferecer cada vez mais opções de escolha e quantidade de assentos, tanto aos passageiros europeus interessados em viajar para Belém, porta de entrada da Amazônia e capital do Pará, como aos paraenses que através da TAP podem chegar com mais conveniência, menos tempo, mais conforto e praticidade, a mais de 50 destinos na Europa e África, entrando por Lisboa, porte de entrada da Europa’, explica.

Questionada sobre a possibilidade de haver voos mais baratos, devido ao aumento da oferta, a TAP destaca que “os preços variam de acordo com a oferta e a procura”. Em uma pesquisa de preços e passagens no site da companhia, já existem voos diretos entre Lisboa e Belém, assim como para Manaus, em novembro. A primeira aeronave que sai de Lisboa com destino à capital paraense sem conexões está prevista para 5 de novembro, em um trajeto de quase 10h de duração, cerca de R$ 4 mil. Para a capital amazonense, o primeiro voo disponível sem conexão sai no dia 6 e custa cerca de R$ 3.800, com o mesmo tempo de duração que no caso de Belém.

Sobre a movimentação entre os dois continentes, a empresa reforça que pensa na demanda que já existe na capital paraense, assim como incentivar esse fluxo. “Colocar mais voos, criando demanda para óbvio benefício da comunidade de Belém, que pode com voo direto chegar à Europa. Qualquer outra opção implicaria maior tempo de voo e conexões em outros aeroportos, portanto estando certos que o produto TAP é muito bem quisto pela comunidade de Belém”, avalia.