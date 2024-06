Da Europa para a Amazônia: Belém passa a ter 6 voos semanais para Lisboa

A TAP Air Portugal anunciou na última quarta-feira (26) a retomada dos voos entre Manaus e Lisboa, que existiram anteriormente entre 2014 e 2016. Esses voos farão escala em Belém. Em resposta à Redação Integrada de O Liberal, o diretor para as Américas, Carlos Antunes, afirmou que a novidade se trata de voos adicionais e acrescenta: “Belém passa a ter 6 por semana”.

VEJA MAIS

Segundo a divulgação da companhia, estes voos serão operados a partir do próximo dia 4 de novembro. Saindo de Manaus, são apenas três voos por semana, às segundas, quartas e sextas. Com a nova oferta, a companhia estará presente em 13 capitais brasileiras, com 15 rotas no total, sendo duas para a região de Porto e o restante para Lisboa. A aproximação da empresa aérea com o país é uma estratégia para incentivar o turismo, como esclarece o porta-voz, “a TAP pode ser um vetor de desenvolvimento e crescimento da região”.

Com a aproximação da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climáticas (COP 30), em Belém, no ano de 2025, o aumento da oferta de voos para a região servirá também como teste de desempenho. Assim afirmou o representante da entidade quando questionado sobre os efeitos da novidade em relação ao evento. “Vamos avaliar o desempenho destes voos”, pontua Antunes.

Para o CEO da companhia portuguesa, Luís Rodrigues, “o Brasil é estratégico para a TAP e o regresso do nosso voo para Manaus é mais um sinal de que vamos continuar a investir no desenvolvimento das nossas operações naquele país”. O representante ainda acrescenta o lançamento de novas rotas com destino ao estado de Florianópolis, no que descreveu como “números recordes da Companhia no país irmão”.