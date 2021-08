Vale abre processo seletivo para trainees; 40 vagas são ofertadas em 4 municípios do Pará

Estão abertas as inscrições para os dois Programas de Recém-Graduados 2022 da Vale: o Global Trainee Program e o Programa Trainee Especialista de Engenharia e Geologia. Em todo o País, estão sendo ofertadas 150 vagas, sendo que 40 delas foram abertas nos municípios paraenses de Canaã dos Carajás, Parauapebas, Marabá e Ourilândia do Norte. As inscrições vão até 24 de setembro e poderão ser feitas em www.vale.com/trainee.

A seleção busca atrair recém-formados que representem a diversidade e candidatos alinhados com o compromisso de construção de um ambiente de trabalho respeitoso e inclusivo. O principal objetivo é desenvolver esses profissionais para que, no médio e no longo prazo, eles ocupem cargos estratégicos e contribuam com a transformação cultural da empresa. “Buscamos pessoas alinhadas aos valores da Vale e que estejam dispostas a evoluir conosco. É fundamental que os candidatos estejam conectados com nosso propósito de melhorar a vida das pessoas nas comunidades onde atuamos e de transformar o futuro”, declarou a gerente global de Atração de Talentos, Mira Noronha.

Engenheira de materiais pela Universidade Federal do Pará, Glaciane Oliveira, por exemplo, se candidatou ao Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia no ano passado e hoje realiza um sonho que era dela, mas também de seu pai: trabalhar na Vale. Ela cresceu em Marabá, sempre estudou em instituições de ensino públicas e é a primeira da família a ter um diploma de curso superior. Atualmente, é trainee na área de Processos nas operações de Onça Puma, em Ourilândia do Norte, também no Pará. “Até pouco tempo atrás, era preciso ter bagagem técnica muito grande. Hoje sinto que o processo está mais voltado para conhecer a pessoa, suas habilidades emocionais e sua capacidade de solução de problemas. Se eu puder dar uma dica, a dica é: não tenha medo de tentar e não desista”, afirma.



De acordo com a Vale, o processo seletivo será online e oculto (também conhecido como às cegas): informações como idade e instituição de formação, por exemplo, são omitidas até a última etapa, buscando evitar a influência de vieses inconscientes no processo. A empresa busca atingir pelo menos 50% de mulheres e priorizar a contratação de profissionais negros. O conhecimento avançado da língua inglesa não será um pré-requisito para o Programa Trainee Especialista, ampliando as chances de candidatos que ainda não tiveram a oportunidade de aprender o idioma neste nível. Além disso, não há limite de idade para se candidatar.



Na última edição, a Vale selecionou 95 profissionais negros. Isso significa que, dos 144 trainees contratados pela empresa, 66% se autodeclararam pretos ou pardos no momento da inscrição. Dentre os 144 contratados, 98 são mulheres, o que equivale a 68% da turma. Eles já estão atuando nas áreas para as quais foram selecionados e começam em breve as mentorias com líderes e treinamentos de competências para início de carreira.