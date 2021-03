UFPA abre novo concurso, agora para cargo efetivo e com salário de R$ 10 mil

Mais cinco editais de concurso da Universidade Federal do Pará (UFPA) foram publicados, para preencher, em caráter efetivo, sete vagas nos cargos de professor assistente e adjunto. As lotações serão nos campi de Altamira, Bragança, Belém e Tucuruí.

Na cidade de Altamira, há uma vaga na área de literaturas brasileira e portuguesa: teoria e ensino, e uma vaga em ensino tutorial/processos patológicos. No campus de Bragança, há uma chance na disciplina de psicologia da educação. Em Belém, as oportunidades são no Instituto de Ciências da Arte (ICA), com uma vaga em técnicas e teorias teatrais: práticas de atuação e de encenação e uma para encenação e produção da cena; e no Instituto de Letras e Comunicação (ILC), para ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Já no campus de Tucuruí, há uma oportunidade para engenharia e meio ambiente (1).

Poderão participar dos certames os candidatos que tenham graduação na área de atuação, além de titulação em nível de mestre ou doutorado. O vencimento será de R$ 6.708,96 para professor assistente e de R$ 9.616,18 para professor adjunto, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 458, por regime de trabalho de 40 horas por semana.

As inscrições podem ser feitas pelo site, até as 18h do dia 24 de maio deste ano, pagando taxa no valor de R$ 150 para professor assistente e R$ 180 para professor adjunto.

O concurso será composto de prova escrita, prova didática, memorial e de julgamento de títulos. As provas poderão ser realizadas no período de 21 a 30 junho. O calendário completo e os locais de realização das provas serão disponibilizados no site www.ceps.ufpa.br. O prazo de validade do concurso será de dois anos.

Serviço

Concursos da UFPA

Inscrições: até 26/05, pelo site

Taxa: entre R$ 150 e R$ 180

Salários: entre R$ 6.708,96 e R$ 9.616,18, mais auxílio-alimentação

Vagas: 7