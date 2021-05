Sete hospitais têm oportunidade de emprego no Pará até esta segunda

Profissionais que queiram trabalhar nos municípios de Altamira, Barcarena, Marabá, Parauapebas, Ananindeua e Belém, no Pará, podem concorrer a uma das oportunidades de emprego ofertadas pela entidade filantrópica Pró-Saúde, de gestão em saúde e administração hospitalar.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site da Pró-Saúde. Em seguida, no menu "Trabalhe Conosco", selecionar a opção "Conheça nossas oportunidades", a vaga desejada e, depois, a opção “Cadastre seu Currículo”. Para concluir o processo de inscrição, os candidatos devem ter perfil no portal Vagas. Cada etapa do processo seletivo, como provas e entrevistas, será realizada no próprio local da vaga. Todas as etapas são eliminatórias.

Unidades hospitalares de atuação

Em Ananindeua, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), os candidatos têm oportunidade de trabalho para os cargos de copeiro hospitalar e enfermeiro. No Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, sudoeste do Estado, a oportunidade é para o cargo de enfermeiro. Já no Hospital Materno-Infantil de Barcarena Drª. Anna Turan (HMIB), na região do Baixo Tocantins, as vagas são para técnico de enfermagem, enfermeiro, recepcionista, assistente financeiro e auxiliar administrativo.

Em Belém, no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, existem vagas para enfermeiro e técnico de enfermagem. A unidade está com oportunidades para Pessoas Com Deficiência (PCDs) nas vagas de agente de portaria e copeiro. Ainda na capital, o Hospital Público Estadual Galileu (HPEG) oferece vagas para os cargos de auxiliar de almoxarifado, técnico de enfermagem, enfermeiro e auxiliar de higiene e limpeza.

No Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, as vagas são para técnico de enfermagem, enfermeiro, jovem aprendiz, técnico de enfermagem do trabalho e assistente de suprimentos. Há vagas também em unidade de saúde privadas gerenciadas pela Pró-Saúde no município de Parauapebas. O Hospital Yutaka Takeda (HYT), em Parauapebas, tem vagas para técnico de enfermagem, farmacêutico e auxiliar de serviço de higienização e limpeza.

Para todos os hospitais, os interessados têm até esta segunda-feira (31) para realizar a inscrição e concorrer a uma das vagas.

Serviço:

Seleção da Pró-Saúde

Inscrições: até 31/5, neste site