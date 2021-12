Sedeme altera data de inscrição do PSS para contratação de servidores temporários

Um retificação ao Edital Nº 01/2021, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme/PA), altera o período para inscrição no Processo Seletivo Simplificado que busca preencher vagas de trabalho temporário no órgão. Com isso, as inscrições gratuitas que estavam programadas para iniciar nesta quarta (1) começam a partir desta quinta (2), e seguem até a próxima segunda (6). Elas devem ser feitas exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.sipros.pa.gov.br.

Ao todo, serão ofertadas 36 vagas, com salários que variam de R$ 1,1 mil a R$ 2.809,37. Os cargos de nível superior são os seguintes: Técnico em Gestão de Informática (2 vagas), Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável - Engenharia Agronôma (1 vaga), Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável - Engenharia de Materiais (1 vaga), Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável - Engenharia de Minas (1 vaga), Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável - Engenharia de Produção (2 vagas), Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável - Engenharia Elétrica (1 vaga), Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável - Geologia (3 vagas), Técnico em Gestão Pública - Ciências Econômicas (5 vagas), Técnico em Gestão Pública - Administração (3 vagas), Técnico em Gestão Pública - Ciências Contábeis (3 vagas), Técnico em Gestão Pública - Estatística (2 vagas). Em todos eles, o salário é de R$ 2.809,37, mais benefícios.

Já as vagas de nível médio são para o cargo de Assistente Administrativo (10 vagas, sendo 2 para pessoa com deficiência - PcD), com remuneração de R$1.100,00 acrescida de benefícios. Para nível fundamental, as vagas são para o cargo de Motorista (2 vagas), com remuneração de R$1.100,00 além de benefícios.

Todos os cargos têm lotação no município de Belém