Secretaria de Esporte e Lazer do Pará abre Processo Seletivo para preencher 28 vagas de trabalho

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) para provimento de 28 vagas em funções temporárias de professores de Educação Física. De acordo com informações divulgadas pelo Governo do Estado, as vagas serão distribuídas pelas Usinas da Paz, localizadas nos bairros da Cabanagem e Icuí (18 no total), e nos Territórios Pela Paz (10 no total), localizados nos bairros do Benguí, Jurunas, Nova União (Marituba), Guamá e Terra Firme.

Os candidatos devem possuir especialidade nas modalidades de natação, hidroginástica, futsal, basquetebol, voleibol, handebol, judô, boxe, karatê ou dança. As inscrições serão abertas na próxima semana e deverão ser feitas, exclusivamente, por meio eletrônico, no endereço www.sipros.pa.gov.br, no horário de 00h01min de quarta-feira (25) até as 23h59min de quinta-feira (26), conforme previsto no cronograma.

A jornada de trabalho dos contratados será de 06 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

"A nossa expectativa na realização do PSS, primeiramente é a concretização e compromisso da Seel dentro da proposta do programa TerPaz, as vagas ofertadas estão bem direcionadas de forma que os profissionais terão especialidade naquela área de atuação. Só vem a corroborar com a qualidade do serviço. Isto é um marco na gestão, porque é o primeiro PSS que está sendo realizado", disse Kátia Rocha, diretora técnica de Gestão Esportiva da Seel.

O edital completo e o cronograma de atividades estão disponíveis no site da Seel, e também no Sipros.