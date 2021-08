Santa Casa de Misericórdia do Pará abre processo seletivo para contratação de quase 200 temporários

A Santa Casa de Misericórdia do Pará está realizando Processo Seletivo Simplificado para contratação de temporários. O edital do PSS foi publicado na edição desta terça-feira (10), do Diário Oficial do Estado do Pará. Ao todo, estão sendo ofertadas 191 vagas, sendo 35 de nível fundamental, 101 de nível médio e 55 de nível superior.

Conforme o edital publicado, as inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente no Site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado – SIPROS, no endereço www.sipros.pa.gov.br. Todas as informações referentes ao certame constam no Edital que será divulgado, no referido endereço eletrônico, a partir desta terça.

As vagas de nível fundamental são para agentes de artes, com vencimento base de R$ 1.100,00, além de gratificações e benefícios. Para nível médio, o vencimento base também é R$ 1.100,00, mais gratificações e benefícios. As oportunidades são para Assistente Administrativo (01 vaga), Técnico de Enfermagem (41 vagas), Técnico de Enfermagem-com experiência em UTI Pediátrica (06 vagas) e Técnico de Enfermagem-com experiência em Pediatria(50 vagas),Técnico de Radiologia (02 vagas), Técnico de Segurança do Trabalho (01 vaga). vencimento base de R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais) +

Aos profissionais de nível superior, estão sendo ofertadas vagas de enfermeiro- com experiência em Neonatologia (06 vagas), Enfermeiro-com experiência em Pediatria (04 vagas), Enfermeiro-com experiência em UTI ADULTO (02 vagas), Enfermeiro-com experiência em UTI Pediátrica (02 vagas), Enfermeiro Obstetra (06 vagas), Enfermeiro Generalista(02 vagas), Enfermeiro-com experiência em Nefrologia (01 vaga), Farmacêutico (03 vagas), Fisioterapeuta (02 vagas), Fonoaudiólogo (01 vaga), Médico-Ginecologia e Obstetrícia (03 vagas), Médico-Endocrinologista Pediátrico (01 vaga), Médico-Infectologista (01 vaga), Médico-Nefrologia Pediátrica (01 vaga), Médico Pediatra-Neonatologia (17 vagas), Nutricionista-com experiência em Banco de Leite (01 vaga), Odontólogo (01 vaga), Psicólogo (02 vagas) e Terapeuta Ocupacional (01 vaga).

Para esses profissionais, o vencimento base é de R$ 1.858,41, mais gratificações e benefícios.