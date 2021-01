Processos seletivos da Unimed Belém oferecem 342 vagas

Os novos processos seletivos simplificados da Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico vão preencher 342 vagas na função de médico cooperado para atendimento no Hospital Unimed Prime, em Belém (PA). As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de janeiro. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

O primeiro edital, de número 01/2021, tem 222 vagas para as unidades médico-assistenciais nas especialidades de infectologia (3), cardiologia (5), neurologia (2), pneumologia (2), traumatologia-ortopedia (21), cirurgia geral (20), clínica médica (64), neurocirurgia (10), anestesiologia (30), broncoscopia (2), ecocardiologia (3), endoscopia (8), ergometria (3), radiologia (3), ultrassom (10) e medicina intensiva (36).

Já o segundo edital, 02/2020, conta com 120 vagas para as unidades médico-assistenciais ambulatoriais nas especialidades de alergia e imunologia, algiologia, anestesiologia, angiologia e cirurgia vascular, cardiologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia de cabeça pescoço, cirurgia geral, cirurgia plástica reparadora, cirurgia torácica, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, fisiatria, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, hepatologia, infectologia, mastologia, nefrologia, neurocirurgia, nutrologia, oftalmologia, oncologia clínica otorrinolaringologia, pneumologia, proctologia, psiquiatria, reumatologia, traumatologia-ortopedia, uroginecologia e urologia. O número de vagas para cada especialidade não foi divulgado no edital.

Além das inscrições, os candidatos passarão por outras etapas: prova teórico objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todas as linhas de atendimento; e prova de títulos para os candidatos classificados na prova teórica nas especialidades do edital 01/2020. Já para os médicos inscritos nas especialidades do edital 02/2020 haverá apenas prova de títulos - análise de títulos e avaliação curricular.

A prova objetiva será realizada na cidade de Belém (PA) no dia 07 de fevereiro, nos locais a serem divulgados a partir de 29 de janeiro. A validade do processo seletivo para chamada dos aprovados será pelo prazo determinado de dois anos, podendo ser prorrogada a critério da Unimed.

As inscrições devem ser feitas pelo site.