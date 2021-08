Prefeitura publica edital para contratação de profissionais na área de saúde.

A Prefeitura de Belém divulgou, hoje, 02, no Diário Oficial do Município, abertura de 214 novas vagas, por meio do edital de chamada pública, para contratação temporária imediata e para formação de cadastro reserva para os níveis fundamental, médio e técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.342,80 à R$ 3.093,95. As vagas serão destinadas para atender às diversas unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

As inscrições começam amanhã, dia 03, e vão só até esta quarta-feira, dia 04, sem a obrigatoriedade de prova escrita, sendo realizada apenas análise curricular dos candidatos. Os interessados devem encaminhar os currículos para o e-mail: chamada- publica003@sesma.pmb.pa.gov.br. A divulgação do resultado final está previsto para o dia 13 de agosto.

As vagas ofertadas pela Secretaria para o nível fundamental são para auxiliar de administração, agente de bem estar social e condutor de veículo. Dentre as vagas para o nível médio e técnico estão técnico em saúde bucal, técnico em radiologia, técnico em segurança do trabalho e outros. Já para o nível superior a quantidade de vagas são maiores, assim como os cargos disponíveis, entre as profissões requeridas estão assistente social, nutricionista, psicólogo e vários outros.