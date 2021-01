Prefeitura de Prainha vai preencher 234 vagas para todos os níveis

A Prefeitura de Prainha, no Pará, tem inscrições abertas até o dia 25 de janeiro para o processo seletivo simplificado que vai preencher 234 vagas e formar cadastro reserva em vários cargos de níveis fundamental, médio e superior, para atuação nas áreas de apoio educacional e do magistério, no ano letivo de 2021.

Terão chances os candidatos que se inscreverem para professor pedagogo (69), de geografia (9), de letras - português (16), de ciências - física e biologia (11), de matemática (17), de história (7), de letras - inglês (6), auxiliar administrativo (24), agente de portaria (16), vigia (13) e serviços gerais (46). Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 1.467,06.

As inscrições estarão abertas entre os dias 21 e 25 de janeiro, das 8h às 17h, presencialmente, na Escola Municipal Pretextato da Costa Alvarenga, localizada na travessa Augusto Montenegro, bairro da Paz, em Prainha (PA). Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 35 para cargos de serviços gerais, vigia, agente de portaria e auxiliar administrativo, e de R$ 50 para professor.

Haverá, além das inscrições, prova de títulos para os cargos de serviços gerais, vigia, agente de portaria e auxiliar administrativo, e redação discursiva e análise de títulos para os professores. A redação será realizada no dia 26 de janeiro, na Escola Municipal Pretextato da Costa Alvarenga. O processo seletivo simplificado terá validade de seis meses, a contar da sua homologação, podendo ser prorrogado por mais seis meses.

