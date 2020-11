Polícia Civil anuncia concurso e Aeronáutica tem vaga em Belém

Foi anunciado concurso público para a Polícia Civil com 864 vagas, no Rio de Janeiro. Já o Comando da Aeronáutica iniciará o processo seletivo para convocação e incorporação de 813 profissionais de nível médio, para prestar serviço militar voluntário, em caráter temporário, para o ano de 2021. Há vagas disponíveis em Belém.

As inscrições eletrônicas ocorrerão entre 10h desta sexta-feira, 6, até às 23:59h do dia 18 de novembro.

Os aprovados no processo seletivo começarão a trabalhar em 2021, distribuídos entre as cidades de Belém (PA), Brasília, Canoas (RS), Manaus (AM), Recife (PE), Rio de Janeiro e São Paulo. Para ser contratado, o candidato deve ter no máximo 40 anos de idade na data da incorporação.

Entre as formações técnicas exigidas estão administração (ou contabilidade); geodésia e cartografia; telecomunicações; desenho na delegacia regional do trabalho; eletroeletrônica (ou eletrotécnica ou mecatrônica ou eletromecânica); enfermagem; informática; laboratório (ou análises clínicas); logística; manutenção de aeronaves; meteorologia; nutrição; química; e radiologia, entre outros.

Polícia Civil

Já para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, serão convocados 73 aprovados. O anúncio foi feito pelo governador em exercício, Cláudio Castro, em uma live no Facebook, na terça-feira, 4. O edital será publicado no Diário Oficial do Estado nos próximos 30 dias. Até 2022, outros selecionados deverão ser convocados, dependendo da disponibilidade de vagas.

As 864 vagas serão distribuídas nos seguintes cargos: perito legista (54 vagas), inspetor de polícia (597), técnico policial de necropsia (16), auxiliar policial de necropsia (12), delegado (47), perito criminal (20) e investigador policial (118). Os cargos terão exigência para os níveis superior, médio e fundamental.