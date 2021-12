Ministério Público do Pará avança no planejamento de concurso público para todos os níveis

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (01), o aviso de licitação para Contratação de instituição especializada na prestação de serviço de planejamento, organização e operacionalização das etapas objetiva, discursiva, oral e de títulos do XIII Concurso Público para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Pará. Conforme o edital que consta no site do MPPA, serão 65 vagas de Promotor de Justiça Substituto de 1ª Entrância, além da formação de Cadastro de Reserva.

VEJA MAIS

Outro concurso muito aguardado é para o provimento de cargos efetivos, de nível médio e superior, do quadro de pessoal de servidores do Ministério Público do Estado. A última vez que a instituição abriu concurso para contratação de servidores foi há quase dez anos, em 2012. Procurado, o MPPA informou que o próximo certame está previsto para ser realizado já no primeiro semestre do ano que vem. Serão ofertadas 74 vagas, para cargos de níveis médio e superior.

Pela proposta apresentada no edital do Pregão Eletrônico para contratação de pessoa jurídica especializada na organização de concurso, as vagas de nível superior ofertadas np próximo certame serão para os cargos de analista jurídico, técnico - analista de sistemas – desenvolvimento, técnico - analista de sistemas – modelagem de sistemas, técnico - analista de sistemas – suporte à banco de dados, técnico - analista de sistemas – suporte à rede de computadores, técnico – assistente social, técnico – biblioteconomista, técnico – contador, técnico – pedagogo, técnico – psicólogo, técnico especializado – engenheiro, técnico especializado – médico e técnico especializado – médico psiquiatra.

Já as vagas de nível médio são para os cargos de auxiliar de administração, auxiliar de enfermagem e técnico em informática.

O pregão eletrônico para contratação da empresa organizadora do certame para contratação de servidores será no dia 13 de dezembro. Já a abertura da licitação para contratação de instituição especializada na prestação de serviço de planejamento, organização e operacionalização das etapas objetiva, discursiva, oral e de títulos do XIII Concurso Público para ingresso na carreira do MP, será no dia 07 de fevereiro do próximo ano.