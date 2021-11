Mil vagas de trabalho são anunciadas com avanço de obras na BR-316

A diretoria do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), órgão de infraestrutura e logística do governo do Estado, anunciou novas obras para os próximos 90 dias, a exemplo da drenagem nos primeiros 10.8 km da rodovia, que recebe o BRT Metropolitano. A previsão é de que os serviços vão gerar cerca de mil novos postos de trabalho. Com informações da Agência Pará.

O anúncio do NGTM, em conjunto com o consórcio, que assumiu a execução das obras na BR-316, foi feito, nesta terça-feira (16). As obras, segundo o Núcleo, integram os serviços de requalificação da BR-316, a fim de dar prosseguimento e ritmo adequado aos trabalhos, com expectativa de conclusão em dezembro de 2022.

O NGTM informou também que o cronograma de obra para os próximos 90 dias, envolve as fundações de passarelas, a continuidade do remanejamento de interferências, como rede elétrica e fibra ótica, e novos desvios a fim de minimizar os transtornos que outras etapas poderão provocar.

Foi informado que as equipes estarão divididas em outras frentes, com ênfase nas obras viárias, o que inclui a continuidade dos lançamentos de drenagem, pavimentação rígida (pistas do BRT) em ambos os sentidos, e execução de drenagem longitudinal entre as estações de passageiros 06 e 09.

Haverá também a continuidade das obras dos terminais de integração, em Ananindeua e Marituba, construção do viaduto - cuja estrutura já está executada e com previsão para junho de 2022 -, e a conclusão do Centro de Controle Operacional (CCO), na avenida Augusto Montenegro, em Belém.

O diretor geral do NGTM, Eduardo Ribeiro, informou, ainda, que “a maior parte das obras a partir de agora serão as obras viárias, as menos desenvolvidas ao longo desses dois anos, a começar pela drenagem, pavimento rígido e flexível. Isso vai requerer uma intensificação de atividades na BR que provocarão necessidade de alterações de fluxo no trânsito. Esperamos poder executar mesmo nesse período que estamos entrando visando a conclusão no prazo contratual de 500 dias”, disse ele, que é engenheiro.

MÃO DE OBRA

Contribuição fundamental para as etapas do projeto é a contratação de mão de obra. A expectativa é de gerar até 1 mil postos de trabalho, para diversos níveis de escolaridade. Assim como a chegada de equipamentos e materiais, a contratação será gradativa e a mão de obra da Região Metropolitana de Belém será priorizada na seleção que está sendo feita conforme o novo planejamento.

O encaminhamento é realizado via Casa do Trabalhador Metropolitana/ Sistema Nacional de Emprego (Sine) Ananindeua gradativamente. A geração de emprego terá como foco o preenchimento do quadro técnico que será formado por pessoal administrativo e operacional, conforme o cronograma de obras.

ONDE SE INSCREVER PARA AS VAGAS

O cadastro para contratação de mão de obra para o projeto de revitalização da BR-316 deverá ser feito na Casa do Trabalhador Metropolitana / Sine Ananindeua, no KM-09 da rodovia, em frente ao Mercado Municipal, das 8h às 13h.

Os interessados devem levar currículo, RG, CPF, carteira profissional, comprovante de residência e certificado de cursos realizados (se houver).