Marinha oferta 114 vagas em Belém; são 960 no Brasil

O novo concurso da Marinha, para admissão nas turmas I e II de 2022 do curso de formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN/2022), está com inscrições abertas. Estão sendo ofertadas, no total, 960 vagas para diferentes Organizações Militares pelo Brasil, sendo 20% reservadas para candidatos negros. Podem concorrer pessoas do sexo masculino que tenham ensino médio completo, idade entre 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro 2022, e altura mínima de 1,54m e máxima de 2m. Outros requisitos gerais estão disponíveis no edital.

Do total de vagas, 114 vagas são para o 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Belém (PA), sendo 68 da turma I e 46 da turma II. Também há 98 vagas no 1º Batalhão da entidade, em Manaus (AM); 79 vagas para o 3º Batalhão, em Ladário (MS); 530 vagas para as Unidades da Marinha do Brasil no Rio de Janeiro (RJ); 15 vagas para as Unidades da Marinha do Brasil em Brasília (DF); 42 vagas para o Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande (RS); 35 vagas para o Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal (RN); 45 vagas para o Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador (BA); e 2 vagas para o Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica de Aramar, em Iperó (SP).

As inscrições para o concurso Marinha Soldados Fuzileiros Navais devem ser realizadas até o dia 26 de março. As solicitações serão feitas por meio do site oficial da Marinha do Brasil, na parte de "Concursos para o CFN". É necessário pagar o boleto no valor de R$ 25, mas a isenção de taxa será concedida a candidatos que forem registrados no CadÚnico e membros de família com renda mensal per capita de até meio salário mínimo nacional; ou doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

A seleção será composta pelas seguintes etapas: exame de escolaridade, com prova escrita de múltipla escolha; verificação de dados biográficos, com uma análise da vida do candidato para conferir se seu comportamento é coerente com a vaga pleiteada; inspeção de saúde, com avaliação médica; teste de aptidão física de ingresso, com séries de exercícios físicos para avaliar se a capacidade física do candidato condiz com o cargo; avaliação psicológica, para avaliar perfil e personalidade; verificação de documentos; e procedimento de heteroidentificação.

O curso de formação de Soldados Fuzileiros Navais possui duração de dezessete semanas e será conduzido no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), no Rio de Janeiro (RJ), e no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (Ciab), em Brasília (DF). Ao concluir o curso, o candidato será designado para servir em Organização Militar (OM) da Marinha do Brasil sediada em qualquer parte do território nacional, de forma a realizar o estágio inicial, com duração de 12 meses.

Serviço

Concurso da Marinha

Inscrições: atér 26/03, pelo site oficial da Marinha do Brasil

Taxa: R$ 25

Salário: não informado

Vagas: 960 no Brasil; 114 em Belém