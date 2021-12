Mais de 2.700 candidatos disputam vagas no concurso da Jucepa no domingo (12)

No domingo (12), 2.753 candidatos farão as provas do concurso público da Junta Comercial do Pará (Jucepa), em Belém. Estão sendo ofertadas 10 vagas para nível superior e cinco para nível médio, todos com cadastro reserva.

Os candidatos serão avaliados em duas etapas, sendo a primeira delas composta por provas objetivas e discursivas. A prova discursiva terá apenas as redações corrigidas dos candidatos que alcançarem a pontuação mínima exigida na objetiva. Os aprovados, nos cargos de nível superior, realizarão o exame de títulos.

As provas ocorrerão no turno da manhã para os cargos de nível médio e no turno da tarde para nível superior. O certame será executado pela Fundação Cetap. As informações sobre local de prova, horário e demais etapas, podem ser consultadas no site www.fundacaocetap.com.br.

PROVAS

No domingo pela manhã, os portões abrirão às 6h30, com o fechamento às 7h30. A prova se iniciará às 7h30, com o término às 12h30.

No turno da tarde, os portões abrirão às 13h30, com o fechamento às 14h30. O início da prova será às 14h30, e o término, às 19h30.