Jucepa lança edital de concurso público para contratação de servidor efetivo; veja as vagas

Foi publicado, na edição desta quinta-feira (19), do Diário Oficial do Estado do Pará, o edital de abertura do concurso público para preenchimento de vagas em cargos efetivos de nível médio e superior, e à formação de cadastro de reserva da Junta Comercial do Estado do Pará. Ao todo, estão sendo ofertadas 15 vagas de contratação imediata, além do cadastro de reserva. A remuneração base varia de R$ 1.145,00 a R$ 2.809,35.

Conforme o edital, as inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, no período entre 8h do dia 26 de agosto e 23h59 do dia 20 de outubro. O valor da taxa de inscrição será de R$ 48,00 para o nível médio e R$ 59,99 para o nível superior.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para serem realizadas no dia 12 de dezembro. As vagas abertas são para os cargos de Assistente do Registro Mercantil Nível I Classe A (ensino médio completo); Técnico de Administração e Finanças Nível I Classe A – Administração (ensino superior completo); Técnico de Administração e Finanças Nível I Classe A – Ciências (ensino superior completo); Técnico do Registro Mercantil Nível I Classe A – Direito (ensino superior completo); e Técnico em Informática do Registro Mercantil Nível I Classe A (ensino superior completo).

Após a primeira etapa de seleção, composta por provas objetivas e discursivas (redação), os candidatos aprovados nos cargos de nível superior, realizarão o exame de títulos. As avaliações ocorrerão em Belém. As contratações serão pelo regime estatutário, que assegura os direitos dos futuros servidores.