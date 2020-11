Seis hospitais paraenses inscrevem para 30 vagas; confira

Seis hospitais públicos do Pará estão com vagas abertas de emprego em Belém, Ananindeua, Barcarena, Altamira e Marabá. Há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD). As vagas contemplam vários níveis de escolaridade e são para as áreas assistenciais, administrativas e de apoio.

“Mesmo com as diversas oportunidades e níveis de escolaridade, é fundamental que o candidato continue evoluindo e fazendo cursos, assim ele se destaca na hora do processo seletivo, mesmo nesse período pandêmico que estamos passando”, destaca Nara Mesquita, psicóloga do Hospital Metropolitano.

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, oferece diversas vagas para os cargos de almoxarife, assistente de suprimentos, psicólogo, enfermeiro, auxiliar administrativo, enfermeiro da qualidade, auxiliar de farmácia, técnico em enfermagem, farmacêutico e copeiro. O prazo para se inscrever é até esta terça-feira, 10.

Ainda na capital paraense, o Hospital Público Estadual Galileu (HPEG) está com oportunidades para auxiliar de higiene e limpeza, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado (temporário) e analista de suprimentos. Os candidatos têm até a próxima segunda-feira, 16, para realizar as inscrições.

Ananindeua

Em Ananindeua, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) está com duas vagas: a primeira é para técnico de informática, com inscrições disponíveis até a próxima quarta-feira, 11, e para coordenador de SADT até a próxima segunda-feira, 16.

Há também vagas para fisioterapeuta e agente de portaria no Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa se inscrever até 18 de novembro.

Altamira

Já no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, sudoeste do estado, os interessados podem realizar as inscrições para vagas de técnico de enfermagem e copeiro até amanhã, dia 10 de novembro.

Marabá

Por fim, o Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, está com vagas abertas para técnico de enfermagem e enfermeiro. Os candidatos têm até o dia 20 de novembro para realizarem as inscrições.

Como fazer

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem cadastrar o currículo no site da Prosaúde.

Em seguida, acesse o menu "Trabalhe Conosco" e, depois, buscar pela opção "Conheça nossas oportunidades". Clique na vaga desejada e realize a inscrição.

Todas as informações complementares, como requisitos básicos para candidatura, modalidade de contratação, jornada de trabalho e benefícios, estão disponíveis no site da entidade.

Após o cadastro, os currículos irão passar por triagem e os selecionados serão contatados por um dos dois hospitais para a realização das próximas etapas do processo, como provas e entrevistas. Vale lembrar que todas as etapas são eliminatórias.