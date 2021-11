Inscrições para Processo Seletivo do Hospital Ophir Loyola vão até esta quinta-feira (18)

O Hospital Ophir Loyola tornou público o edital N° 04/2021 - HOL para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação temporária de quatro profissionais médicos para complementar a força de trabalho da unidade. A seleção compreenderá três fases: inscrição, de caráter habilitatório; análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório e entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, exigível apenas dos candidatos classificados, conforme o dobro do número de vagas ofertadas neste edital.

As vagas são para: médico hematologista e hemoterapia (uma vaga), médico pneumologista (uma vaga), médico radiologista (uma vaga) e médico radiologista, com ênfase em radiologia intervencionista no oncoabdome e vascular periférica (uma vaga).

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pela internet através do site, de zero hora do dia 18 de novembro de 2021 às 23h59 do dia 19 de novembro de 2021, conforme previsto no edital, disponível no site do Sipros.

O salário será de R$ 1.858,41 acrescido de 80% de gratificação de escolaridade e vantagens. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, em horário estabelecido de acordo com a necessidade do HOL.

O prazo de vigência do contrato temporário será de doze meses, podendo ser prorrogável por igual período, se houver necessidade de manutenção da contratação temporária para atender o excepcional interesse público do HOL.